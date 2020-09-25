11:23 | 25.09.2020
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Позбудьтесь від небажаного волосся. Лазерна епіляція Candela у МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»

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Лазерна епіляція в Тернополі для чоловіків і жінок кардинально вирішує питання зайвого волосся в непотрібних місцях.

ЧОМУ ВАРТО ОБРАТИ ЛАЗЕРНУ ЕПІЛЯЦІЮ CANDELA?

Лазерна епіляція александритовим лазером Candela GentleLase Pro-U, яка виконується в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль», має ряд переваг:

  1. Економія часу

Висока частота імпульсів дозволяє всього за кілька хвилин обробити потрібні зони.

  1. Хороша переносимість

Багато хто цікавиться, чи боляче робити лазерну епіляцію. На апараті Candela GentleLase Pro-U є вбудована система охолодження, тому пацієнт НЕ відчуває практично ніякого дискомфорту.

  1. Безпека

Процедура не несе жодної шкоди шкірі чи організму в цілому, адже впливає безпосередньо на волосся. Виконувати її дозволено з 18-річного віку.

Чи можна голити волосся після лазерної епіляції? 

Можна, між черговим сеансами в рамках курсового видалення небажаної рослинності.

Записуйтеся на безкоштовну консультацію до косметологів МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль», щоб розпрощатися з непотрібними волосками. Центр оснащений високотехнологічним обладнанням останнього покоління Candela GentleLase Pro-U.

Запис проводиться по телефону (068) 752 52 52!

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