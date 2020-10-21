Як визначити гайморит у дитини

У список поширених дитячих захворювань входить запалення гайморових пазух носа, відоме як гайморит. У більшості випадків – це наслідок, здавалося б, вилікувано] нежиті. Але спровокувати запальний процес можуть і інші причини, серед яких різні хвороби верхніх дихальних шляхів, інфекції, карієс і стоматити, травми слизових рота і носа. Без належного лікування патологія може загрожувати небезпечними наслідками. Тому важливо своєчасно виявити перші ознаки і звернутися в лікарню за кваліфікованою допомогою. Лікар з’ясує причину і призначить терапію з урахуванням індивідуальних особливостей зростаючого організму. Її складовою частиною зазвичай стають антибіотики при гаймориті, які допомагають усунути джерело хвороби, симптоми і запобігти серйозним ускладненням.

Гостра форма проявляє себе температурою вище 38.5 °C, яка важко збивається, і ознобом. При цьому вже більше тижня не проходить нежить і закладеність носа. Також до характерних ознак відносяться:

дратівливість і підвищена стомлюваність, слабкість і сонливість,

прозорі або гнійні виділення з носа з рідким серозним характером, зелені, каламутні і в’язкі?

сильний біль при натисканні на центр щоки, внутрішній кут ока, перенісся (іноді віддає в скроню),

почуття ломоти в обличчі,

закладеність вух,

збільшення лімфатичних вузлів.

Крім того, звичайне сякання не приносить тривалого полегшення, при двосторонньому процесі дитині доводиться дихати через рот. У таких випадках добре допомагає лікування гаймориту антибіотиками та іншими спеціальними засобами: https://www.apteka24.ua/antibiotiki/pri-gaymorite/.

Яким має бути правильне лікування

Запалення гайморових пазух є досить серйозним захворюванням. Але при своєчасному і грамотному лікуванні впоратися з ним вдається швидко і без наслідків. Обов’язкова умова – дитина повинна перебувати під постійним наглядом фахівця. Тільки лікар може підбирати найбільш ефективні препарати, вирішувати питання про необхідність хірургічного втручання і призначати фізіотерапевтичні процедури. Медикаментозна терапія може включати застосування таких засобів:

жарознижуючі – призначаються при високій температурі;

протинабрякові – незамінні при утрудненому диханні і здатні швидко полегшувати загальний стан;

судинозвужувальні – знімають набряк слизової і сприяють виведенню зайвого слизу;

для розрідження – допомагають при рясних, густих виділеннях, прискорюючи відходження слизу;

антисептичні – знищують патологічні мікроорганізми в порожнині носа і сприяють швидкому одужанню;

антибіотики – рекомендовані у випадках, коли організм не може самостійно впоратися з інфекцією;

антигістамінні – застосовуються для лікування гаймориту при його алергічної природі і блокують вироблення гістаміну (вивільняється з клітин сполучної тканини, які входять в імунну систему, коли в організм потрапляє який-небудь алерген).

Крім того, дитині при гаймориті зазвичай роблять промивання носа сольовими розчинами і відварами трав. Процедура дозволяє очистити носові проходи, полегшує дихання, відновлює функціонування слизової. Також практикуються інгаляції і промивання в умовах стаціонару, яке називають «кукушкою» (в процесі потрібно говорити «ку», щоб він був ефективним).