Віктор Овчарук нагородив тернопільських регбісток, які стали чемпіонами України

Голова обласної ради нагородив чемпіонів України з регбі-7 жіночої вищої ліги – тернопільську команду «Універ».

Віктор Овчарук зустрівся із студентками-регбістками Західноукраїнського національного університету та відзначив дівчат і їхнього тренера подяками голови та грамотами Тернопільської обласної ради.

– Тернопільські спортсмени відомі далеко за межами області і України. Наші земляки завжди були серед тих, хто здобував найвищі нагороди на престижних міжнародних та всеукраїнських змаганнях. Серед них – і ваша команда, яка неодноразово показувала високі результати і привозила спортивні нагороди, – зазначив Віктор Овчарук. – Ви прославляєте наш край та, що також важливо, пропагуєте здоровий спосіб життя, зокрема, один з найзахопливіших видів спорту – регбі. І наше спільне завдання – залучати в спортивні зали, на майданчики та стадіони якнайбільше дітей, молоді, їх батьків. Водночас – створювати для цього відповідні умови, зміцнювати матеріально-технічну базу спортивних закладів.

Очільник обласної ради також наголосив, що депутати приділяли значку увагу розвитку спорту в краї. Так, в області діє Програма розвитку футболу, Програма розвитку олімпійського руху. На реалізацію запланованих заходів цих програм кошти виділяються з обласного бюджету. Успішно діють і спортивні комунальні заклади обласної ради – обласна дитячо-юнацька спортивна школа із зимових видів спорту та обласна дитячо-юнацька спортивна школа із літніх видів спорту, Школа вищої спортивної майстерності.