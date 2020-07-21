21 липня: в Україні додалися 673 хворих на коронавірус, з них на Тернопільщині – 10

Станом на 21 липня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 2466 випадках діагноз лабораторно підтверджений (2255 випадків – дорослі, 211 випадків – діти), з них 35 летальних. Видужало 1594 особи.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 1838, з яких 517 досліджень на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 24 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1321 дослідження на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 49 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 602 (200 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 63 (10 одужало, 1 летальний);

– Борщівський район – 18 (16 одужало);

– Бучацький район – 104 (86 одужало, 2 летальних);

– Гусятинський район – 74 (37 одужало);

– Заліщицький район – 64 (56 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 124 (83 одужало, 2 летальних);

– Зборівський район – 22 (16 одужало);

– Козівський район – 68 (66 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 434 (383 одужало, 8 летальних);

– Лановецький район – 118 (51 одужало);

– Монастириський район – 218 (202 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 25 (12 одужало);

– Підгаєцький район – 6 (5 одужало, 1 летальний);

– Теребовлянський район – 35 (18 одужало);

– Тернопільський район – 162 (97 одужало, 1 летальний);

– Чортківський район – 119 (76 одужало);

– Шумський район – 210 (180 одужало, 10 летальних).

За попередню добу:

✅видужало 36 осіб

✅проведено 113 дослідження методом ПЛР.

✅проведено 35 досліджень на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 2 осіб позитивний результат та 25 досліджень на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – позитивних результатів не виявлено.

✅підтверджено 10 випадків зараження вірусом COVID-19

🌏Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (2 особи)

⭕️Бережанський район (1 особа):

• м. Бережани – 1

⭕️Заліщицький район (1 особа):

• с. Торське – 1

⭕️Лановецький район (2 особи):

• с. Снігурівка – 1

• с. Ванжулів – 1

⭕️Тернопільський район (2 особи):

• с. Прошова – 1

• с. Підгородне – 1

⭕️Збаразький район (2 особи):

• с. Колодне – 1

• с. Кривчики – 1