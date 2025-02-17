Який екран для проєктора краще: моторизований чи рулонний?





Проекційний екран уявляє собою спеціальне полотно, на яке передається зображення, отримане за допомогою певного пристрою. Даний атрибут набуває все більшої популярності, адже дозволяє створювати великі чіткі картинки, тому стає відмінною альтернативою телевізорам. Для купівлі обирайте перевірені інтернет-магазини з високим рейтингом і надійною репутацією, такі як А-Техно. Пропонується два основних різновиди екранів: моторизований та рулонний. Кожен вид має свої індивідуальні властивості і якості.

Що треба знати про моторизований екран до проектора

Даний варіант вважається більш сучасний та зручним, адже він опускається й піднімається за допомогою електричного двигуна, який абсолютно безшумний. Управляти можна дистанційно з пульта. Якщо ви відключите функцію електроприводу, то отримаєте звичайний екран. Головною відмінністю такого варіанту являється наявність додаткового верхнього полотна чорного кольору. Воно дозволяє коригувати висоту, якщо виріб закріплено на стелі чи стіні. До переваг відноситься наступне:

мобільність й компактність;

дистанційне управління;

монтаж прямо на стелі.

Такий проекційний екран має лише один мінус – слабкий натяг. При виборі зверніть увагу на покриття. Наприклад, біле матове гарно передає яскравість кольорів, деталізацію зображення. Оптимальне співвідношення сторін екрана – 16:9, така пропорція забезпечує максимально комфортний перегляд фільмів. Для телепередач рекомендуємо зупинитися на 4:3. Легка розмитість по краях гарантує ефект присутності. Враховуючи дані критерії, ви з легкістю підберете пристрій для вулиці, квартири, офісу. Зможете насолоджуватися переглядом улюбленого кіно, точністю зображення та яскравістю колірної палітри.

Цікаве про рулонний екран проектора

Такий пристрій має вигляд прямокутного полотна, яке поміщається в спеціальний тубус, намотується на вал. Сам тубус кріпиться на бажаній висоті, розмотується вручну. Якщо ви вирішили купити екран для проектора даного типу, то зверніть увагу на його конструкцію. В ній використовується обтяження по нижньому краю, завдяки чому він ідеально гладенький і рівний. Завдяки підпружиненому валу змотування не викликає якихось труднощів. Даний різновид відрізняється декількома перевагами:

досить демократична ціна;

компактні розміри;

висока якість зображення;

легке транспортування.

Мінусів усього два – розмотування і складання відбувається виключно вручну, можливе нерівномірне натягування полотна. Завдяки надійному й простому механізму пристрій можна виставити на будь-яку зручну для вас висоту. Згортання і розгортання відбувається спеціальним тросом, справиться навіть дитина. Такий екран до проектора ідеально підходить для перегляду фотографій, презентацій, відеороликів, матеріалів у навчальних закладах й офісах.

Яка дошка для проектора краща та що обрати?

Кожен вид має свої переваги й недоліки. Вибір залежить виключно від ваших вимог та побажань. При підборі враховуйте, що саме збираєтеся переглядати. Також не забувайте про наступні критерії:

Пропорції і розмір – враховуйте площу приміщення та відстань до пристрою. Відношення сторін повинно відповідати контенту, який ви збираєтеся переглядати.

Тип поверхні – може бути блискучою або матовою, кожна відрізняється своїми індивідуальними перевагами. Деякі більш актуальні для яскравого приміщення, інші використовуються в темних кімнатах.

Відношення яскравості і контрастності – екран проектора завдяки високому контрасту робить картинку більш насиченою та глибокою. Яскравість також грає немаловажну роль, оптимальна для приміщень, які мають високий рівень освітлення.

Монтаж і портативність – ви можете обрати стаціонарний варіант або той, який легко складається та переміщається.

Вибирайте пристрій з гарантією виробника. Таким чином, гарантовано отримаєте якісний та довговічний варіант. Обирайте інтернет-магазини, в яких зможете отримати консультації. Вони надають гарантії, що дошка для проектора буде високої якості, надійна, практична, прослужить тривалий експлуатаційний термін.