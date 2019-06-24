Мисливський палац у Раю на Тернопільщині

Як на мене, сама назва звучить поетично. Бо що може бути поетичнішим за рай. І хай тепер цей палац уже й не зовсім палац і не мисливський, але особливий дух це місце зберегло. Можливо тому, що цей дух захований у парку, що оточує будівлю. Тут все ніби за легкою паволокою романтики давніх днів.

Тим більше, що ззовні палац ще зберіг ряд давніх оздоб. І вже саме їх розглядання приємне. Так, збереглось рослинне декорування надвіконного простору, арочні вікна першого поверху. Північний вхід декорований барельєфами муз, над ними — сокири. Не багато, але й немало. Палац варто обійти кілька разів, а потім розглядати, поступово віддаляючись. В оточенні дерев він набуває просто таки казкового вигляду. Надто ж після того, як почитаєш про його історію.

Палац збудували в 1670-70 роках завдяки Ельжбеті Чарторийській на місці старого мисливського замку, зруйнованого під час Північної війни. Після смерті свого чоловіка вона переїхала сюди жити разом із доньками. Сюди перевезла родинні скарби, архіви та мистецькі цінності. Через деякий час донька Ельжбети Олександра вийшла заміж за Станіслава Коста Потоцького, який пізніше виконав масштабну реконструкцію палацу, за проектом архітектора Я. Рудського-Венжика у 1816 році.

Палац і місця навколо були популярними серед місцевої шляхти. Крім того, тут бували Богдан Хмельницький, Ян III Собеський, Август II Фердинанд, Іван Мазепа, Петро I. Палац був культурним центром округи та основною резиденцією родини Потоцьких. Тут зберігався її архів, бібліотека, що нараховувала більше чотирьох тисяч примірників (у тому числі Острозька Біблія), і твори мистецтва, в тім числі — роботи Рембрандта ван Рейна і Яна Матейка.

Варто сказати слово і про парк із рідкісними деревами та кущами. У 1816 році тут росло понад 370 видів і форм дерев, кущів, ліан, було два ставки, острів, водоспад, атмосферу створювали античні скульптури.

Палац перебудували у другій половині позаминулого століття у класицистичному стилі. Потоцькі володіли ним до 1936 року. Під час реконструкції 1952 року внутрішній простір палацу перепланували.

Анна Золотнюк.