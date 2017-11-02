Тернопільські кіношколенята написали продовження “Сторожової застави”!

Юні учасники тернопільської кіношколи написали продовження до українського фільму “Сторожової застави”! Їхня версія схожа на таке собі просвітницьке фентезі.

“У недлію ми ділились враженнями від фільму, розбирали його, створювали продвоження та спільно з Наталя Стецюк готували телесюжети про враження від фентезі!”, — пише у Facebook Наталя Турчин.

“Спочатку Вітько (головний герой фільму – ред.) шукає наукові джерела, – йдеться у продовженні фільму за версією тернополян. — В інтернеті, енциклопедіях він шукає різні цікавинки. Вивчає їх, відкладає гроші, аби купити необхідні матеріали. Згодом відправляється з ними в місто Римів, аби навчити тамтешніх людей того, що вони ще не знають. Зустрічає там давніх знайомих, і навіть відкриває свою школу. Життя мешканців Римова кардинально змінюється завдяки цим знанням. Вітько знову зустрічає Оленку, їхні стосунки продовжуються. Згодом вони вирішують одружитися. Хепі енд”.

Нагадаємо, кіношколу створено з ініціати Тернопільської кінокомісії.