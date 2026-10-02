У Чорткові відбулася хіротонія та інтронізація нового єпископа Терентія Цапчука

У Катедральному соборі Верховних апостолів Петра і Павла у Чорткові відбулася Архиєрейська Божественна Літургія з хіротонією та інтронізацією нового єпископа Терентія Цапчука, повідомляють у міській раді. Відтепер він служитиме як єпископ-помічник Бучацького єпископа Димитрія Григорака.

Богослужіння очолив Блаженніший Святослав, Глава і Отець УГКЦ, який цими днями перебуває у Чорткові.

Ще до початку Літургії подвір’я собору заповнили люди. Блаженнішого Святослава зустрічали священнослужителі, мешканці громади, представники міської та районної влади.

Міський голова Володимир Шматько подякував Блаженнішому Святославу за черговий візит до Чорткова, молитву і добре слово, чин освячення пам’ятників загиблим воїнам, а також за зустріч із молоддю.

Напередодні, під час богослужіння, отець Терентій склав ісповідання віри та присягнув на вірність Папі Римському Леву XIV, Блаженнішому Святославу та їхнім наступникам, поклавши руку на Святе Євангеліє. Після цього владика-номінант очолив вечірню.

Сьогодні у Чорткові відбувся наступний важливий крок його архиєрейського служіння — хіротонія та інтронізація на єпископа-помічника Бучацького єпископа.