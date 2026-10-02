На Тернопільщині чоловік прикинувся помічником і обікрав батька загиблого захисника

У Залозецькій громаді 60-річного чоловіка підозрюють у шахрайстві з державною допомогою, призначеною родині загиблого військовослужбовця. За даними поліції, він отримав документи та доступ до банківської картки батька загиблого Захисника, після чого зняв із рахунку 1,6 мільйона гривень. Близько 400 тисяч гривень із цієї суми, за версією слідства, привласнив.

Про цю історію повідомив Сергій Зюбаненко.

До поліції звернувся житель Залозецької громади. Чоловік розповів, що втратив частину державної допомоги, призначеної його родині після загибелі сина-військовослужбовця.

Поліцейські встановили, що до шахрайства може бути причетний 60-річний чоловік. За даними слідства, він запевнив батька загиблого Захисника, що має зв’язки та допоможе з юридичним оформленням виплати.

Отримавши необхідні документи та доступ до банківської картки потерпілого, чоловік зняв із рахунку 1,6 мільйона гривень. Близько 400 тисяч гривень, за даними поліції, він привласнив.

Протиправні дії викрили співробітники Зборівського відділення поліції. Слідчі завершили розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Чоловікові інкримінують шахрайство, що завдало потерпілому значної шкоди. Процесуальне керівництво здійснювала Бережанська окружна прокуратура.

Остаточне рішення у справі ухвалить суд.

У поліції застерігають громадян не користуватися послугами різного роду посередників. За консультацією щодо відповідних виплат радять звертатися до Міністерства у справах ветеранів України за телефоном +380 44 281 08 32 або до центру надання адміністративних послуг.