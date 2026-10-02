Довгоочікуваний ремонт М-19: у Теребовлі почали укладати асфальт
На ділянці міжнародної автомобільної дороги М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече розпочали укладання першого шару асфальтобетонної суміші.
Про це повідомили у Теребовлянській міській раді.
Відновлення цієї ділянки дороги відбувається в рамках європейського проєкту. Перед початком укладання покриття тут провели підготовчі роботи, зокрема замінили інженерні мережі.
Тепер розпочався безпосередній етап влаштування асфальтобетонного покриття.
У Теребовлянській міській раді зазначають, що для мешканців громади оновлення дороги М-19 є довгоочікуваною подією. Ця дорога щодня забезпечує сполучення Теребовлі з іншими населеними пунктами та регіонами.
Попереду ще наступні етапи робіт. Водночас перший шар асфальтобетону вже почали укладати.
«Робота триває!» — зазначили у міськраді.