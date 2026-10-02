На Тернопільщині за тиждень виявили 71 порушення серед неповнолітніх водіїв електросамокатів

На Тернопільщині поліцейські за тиждень виявили 71 порушення серед неповнолітніх, які керували електросамокатами. Дев’ятеро дітей перебували у стані сп’яніння. Про це повідомив начальник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.

За його словами, поліцейським доручили профілактично відпрацювати місця, де найчастіше збираються діти та підлітки, щоб покататися на електросамокатах. Мета заходів — не покарання, а попередження небезпеки.

Із 71 виявленого порушення у 44 випадках протоколи склали на самих неповнолітніх. Ще у 27 випадках — на їхніх батьків, оскільки діти не досягли віку адміністративної відповідальності.

Найчастіше поліцейські фіксували перевищення швидкості, відсутність шоломів та інших засобів захисту, а також небезпечні маневри.

У поліції наголошують, що електросамокат є транспортним засобом, а його водій — повноцінним учасником дорожнього руху. Тому під час їзди важливо дотримуватися правил безпеки, не перевищувати швидкість та користуватися захисним спорядженням.

За дев’ять місяців на Тернопільщині зареєстрували 31 ДТП за участю неповнолітніх, які їхали на електросамокатах, мопедах і скутерах. У цих аваріях 29 дітей травмувалися, двоє загинули.

Сергій Зюбаненко закликав батьків говорити з дітьми про правила дорожнього руху та контролювати, як вони користуються двоколісними транспортними засобами.

«Сподіваюся, що профілактичні заходи допоможуть підвищити безпеку дітей під час їзди на електросамокатах та інших транспортних засобах», — зазначив він.

Начальник поліції також наголосив, що до вирішення проблеми мають долучатися батьки, педагоги та інші дорослі — пояснювати дітям правила, стежити за їхньою поведінкою та вчасно реагувати на небезпечні звички.