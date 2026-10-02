30 вересня у Тернопільській школі №29 провели Фестиваль звитяги «Від давніх слов’ян до сьогодення». Школярі поринули в різні періоди історії України, брали участь у тематичних активностях, співали, танцювали та долучилися до благодійного ярмарку.

Захід організували напередодні 1 жовтня – Дня захисників і захисниць України, Дня українського козацтва та свята Покрови Пресвятої Богородиці. Дрескодом для учасників фестивалю була вишиванка.

За словами директорки школи Оксани Стецької, педагогічний колектив хотів, щоб діти не просто святкували, а через участь у заходах відчули зв’язок із традиціями та історією України й водночас зробили власний внесок у підтримку військових.

«Так, ми всі знаємо, що перше жовтня – це особливе потрійне свято: Покрова Пресвятої Богородиці, День козацтва та День захисників і захисниць. І нам дуже хотілося, щоб діти справді відчули всю глибину цього свята, щоб вони не просто гралися, відпочивали чи святкували, а пережили його по-справжньому», — розповіла Оксана Стецька.

Вона зазначила, що під час фестивалю школярі не лише брали участь у розвагах, а й долучилися до збору коштів для українських військових.

«Ми хотіли, щоб діти відчули свою причетність до спільної справи – захисту нашої України, щоб кожен і кожна зрозуміли: навіть маленький внесок має велике значення, коли йдеться про підтримку наших захисників і захисниць. Адже патріотизм починається з добрих справ, небайдужості та готовності допомагати тим, хто щодня боронить нашу свободу, незалежність і мирне майбутнє. Ми віримо, що такі ініціативи виховують у дітей відповідальність, милосердя, єдність і любов до рідної землі», – сказала директорка.

Як розповіла «Погляду» заступниця директора з навчально-виховної роботи Віта Вакуленко, фестиваль складався з кількох тематичних локацій. Кожна з них була присвячена певному періоду української історії.

Для учнів 1–3 класів підготували локацію «Слов’янські витоки». Діти водили хороводи у стилі давніх українських племен та знайомилися з традиціями слов’ян.

Учні 5–6 класів взяли участь у тематичній локації «Княжа доба». У її межах згадували княгиню Ольгу та князя Володимира, а школярі танцювали тематичні банси.

Для четвертокласників у спортивній залі організували «Козацький курінь» — змагання та козацькі забави.

Учні 5–9 та 11 класів долучилися до програми «Стежка воїна».

День розпочався із загальношкільної хвилини мовчання, виконання Державного Гімну України та невеликої урочистості.

«Кожен наш навчальний день у школі розпочинається о 9-й годині ранку із загальнонаціональної хвилини мовчання. Це важлива традиція, завдяки якій ми вшановуємо пам’ять усіх, хто віддав своє життя за свободу й незалежність України, хто став на захист нашої держави та заплатив найвищу ціну за наше майбутнє. Для нас важливо, щоб діти не просто дотримувалися цієї традиції, а й усвідомлювали її глибокий зміст, вчилися пам’ятати, бути вдячними та шанувати подвиг українських захисників і захисниць. Адже пам’ять про Героїв – це наша відповідальність перед тими, завдяки кому ми маємо можливість навчатися, працювати й жити на рідній землі», – розповідає Віта Вакуленко.

За її словами, саме історичні періоди України стали основою для різних частин фестивалю.

«Ми дуже хотіли, щоб кожна частинка нашого простору, кожна локація відображали важливі сторінки історії України, розповідали про її героїчне минуле, багату культурну спадщину та незламний дух українського народу. Нам було важливо створити не просто красиве й затишне середовище, а простір, який навчає, надихає та допомагає дітям краще пізнавати свою Батьківщину. Адже через такі символи, історичні образи й тематичні локації ми формуємо в учнів національну свідомість, виховуємо повагу до нашого минулого, гордість за Україну та віру в її майбутнє», – зазначила Віта Вакуленко.

Окремою частиною заходу стала «Ярмаркова площа». До ярмарку долучилися близько 17 класів. Ще чотири класи, які не готували ярмаркових столів, зробили донати — кожен на суму, яку міг собі дозволити.

Учні продавали солодощі та інші частування, а під час ярмарку також організували караоке. За словами Віти Вакуленко, деякі школярі заздалегідь готувалися до виступів та приходили на репетиції.

У результаті під час фестивалю школі вдалося зібрати 179 544 гривні.

«Загалом нашій шкільній родині вдалося зібрати 179 544 гривні. Це результат спільних зусиль учнів, батьків, педагогів і всіх небайдужих, хто долучився до цієї доброї справи. Зібрані кошти ми передаємо на підтримку наших захисників і захисниць — військовослужбовців 44-ї окремої артилерійської бригади, 105-ї окремої бригади територіальної оборони, а також волонтерам громадської організації «Країна рівності і правди», – розповідає заступниця директора.

До організації ярмарку активно долучилися і батьки. Представниця батьківського комітету 6-В класу Аліна Голодюк зазначає, що для дітей цей захід став не просто способом зібрати кошти, а спільною справою, важливість якої вони розуміють.

«Можливо, батькам спочатку закрадається думка, що це складно, що донат можна було б зробити і без ярмарку, не витрачаючи стільки енергії. Але я сьогодні побачила, як діти із задоволенням долучаються до допомоги військовим. Вони з азартом продавали страви, у них була спільна ціль – зібрати більше, ніж минулого року. Вони працювали злагоджено, як команда, допомагали й підказували один одному.

Дівчата запрошували до столів, хлопці носили парти та стільці, а потім усі разом рахували зібрані гроші й раділи результату. Діти розуміють, наскільки важливо сьогодні підтримувати наших військових, і роблять це із задоволенням. Наші діти прекрасні, і заради них варто старатися», – сказала Аліна Голодюк.