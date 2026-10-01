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Пантеон Героїв 

За кожного з нас загинув захисник Дмитро Кордуба з Тернопільщини

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На жаль, Герої помирають 💔

У сьогоднішній великий день маємо гірку звістку з передової для нашої Великогаївської громади, повідомляє селищний голова Олег Кохман.

На Ізюмському напрямку під час виконання службових обов’язків захисту України загинув житель із Великих Гаїв — Дмитро Юрійович КОРДУБА (1988 р.н).

  • Сусід. Виріс на моїх очах і повірити в те, що Дмитро загинув, не можу, каже голова.

Без батька залишилися маленькі Павлик і Адам.

💔 Від щирого серця співчуваємо дітям, мамі Надії, бабусі Галині, брату Віталію з родиною, брату Владиславу.

 

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