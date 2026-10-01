За кожного з нас загинув захисник Дмитро Кордуба з Тернопільщини

На жаль, Герої помирають 💔

У сьогоднішній великий день маємо гірку звістку з передової для нашої Великогаївської громади, повідомляє селищний голова Олег Кохман.

На Ізюмському напрямку під час виконання службових обов’язків захисту України загинув житель із Великих Гаїв — Дмитро Юрійович КОРДУБА (1988 р.н).

Сусід. Виріс на моїх очах і повірити в те, що Дмитро загинув, не можу, каже голова.

Без батька залишилися маленькі Павлик і Адам.

💔 Від щирого серця співчуваємо дітям, мамі Надії, бабусі Галині, брату Віталію з родиною, брату Владиславу.