Стрибав по автомобілях: у Тернополі затримали чоловіка, який пошкодив машину військового

У Тернополі поліцейські встановили особу чоловіка, причетного до пошкодження автомобіля військовослужбовця ЗСУ. Ним виявився 20-річний житель обласного центру.

Повідомлення про пошкодження автомобіля, який належить сину-військовослужбовцю заявниці, надійшло до Тернопільського районного управління поліції. Транспортний засіб був припаркований у дворі будинку на вулиці Сагайдачного.

Інформація про інцидент раніше з’явилася у соцмережах. Автори допису повідомляли, що 30 вересня близько 19:00 двоє хлопців перебували біля припаркованих автомобілів, а один із них заліз на машини та стрибав по них. Найбільше, за словами авторів допису, постраждав автомобіль військовослужбовця.

Під час перевірки поліцейські встановили особу, причетну до пошкодження майна, та його місцезнаходження.

20-річний тернополянин розповів правоохоронцям, що був у стані сп’яніння та шкодує про свій вчинок.

Наразі вирішується питання щодо складання на чоловіка протоколу за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення — дрібне хуліганство.

Джерело: Тернопільське районне управління поліції.