На Тернопільщині зіткнулися Mazda та Chevrolet: травмувалася водійка

На Тернопільщині внаслідок зіткнення двох автомобілів травмувалася водійка. ДТП з потерпілою трапилася 1 жовтня на автодорозі Тернопіль — Львів — Рава-Руська.

Як повідомили у поліції Тернопільської області, аварія сталася близько 10:40 на 39-му кілометрі дороги.

Водійка автомобіля Mazda 3, яка рухалася у напрямку Тернополя зі Львова, не дотрималася безпечної дистанції та допустила зіткнення з Chevrolet Tracker, що їхав попереду в попутному напрямку.

Унаслідок аварії водійка Mazda отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до медичного закладу.

На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці задокументували обставини аварії та відібрали у водіїв зразки крові для перевірки на стан сп’яніння.

Слідчі встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.