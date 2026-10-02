На Тернопільщині оновили графік погодинних відключень: поки його не застосовують

АТ «Тернопільобленерго» сформувало оновлений графік погодинних відключень електроенергії для споживачів Тернопільської області. Він сформований відповідно до чинних вимог Інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії.

Водночас формування нового графіка з 1 жовтня 2026 року не означає його застосування. Відключення розпочнуться лише після відповідної вказівки НЕК «Укренерго».

Перелік населених пунктів та споживачів, включених до графіка погодинних відключень, можна переглянути на офіційному сайті АТ «Тернопільобленерго» у розділі «Графік погодинних відключень» або за посиланням poweron.toe.com.ua.

Енергетики також просять споживачів протягом перших днів перевірити на сайті, до якої черги графіка погодинних відключень належить їхня адреса електропостачання.

У «Тернопільобленерго» наголошують: відключення відповідно до оновленого графіка відбуватимуться виключно за вказівкою диспетчера НЕК «Укренерго».