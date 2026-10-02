«Хочу, щоб наші випускники були готові до життя»: директорка школи №29 Оксана Стецька про нову посаду, реформу та зміни у закладі

Оксана Стецька багато років працювала заступницею директора Тернопільської спеціалізованої школи №29, а цього року очолила заклад. Каже, з переходом на посаду директорки змінилося передусім її бачення школи.

Раніше вона опікувалася переважно початковою школою, знала кожну дитину та зосереджувалася на її потребах. Тепер, за словами Оксани Стецьки, доводиться дивитися на заклад значно ширше й відповідати за значно більше процесів.

«Працюючи заступницею директора, я вже була частиною нашої шкільної родини й щодня робила свій внесок у її розвиток. Сьогодні, очоливши школу, я прагну, щоб наш великий організм працював чітко, дружньо та злагоджено, щоби заклад і надалі був на такому ж рівні серед інших закладів міста, області та України. І навіть вище», – розповідає директорка «Погляду».

Нові обов’язки та перші рішення

Одним із нових для себе напрямків Оксана Стецька називає роботу із закупівлями та тендерами. Нині заклад має державну субвенцію в межах Нової української школи, за яку облаштовують два кабінети. Директорці довелося детально розбиратися у процедурах закупівель та документації та й в усіх особливостях загалом.

За її словами, спочатку це було незвично, потребувало додаткового часу та сил, але в результаті це стало новим досвідом, вона змогла опанувати цей напрямок діяльності керівника закладу як менеджера освіти.

Державна субвенція в межах реформи «Нова українська школа» у 2026 році спрямована, зокрема, на створення сучасного освітнього простору. За ці кошти можна придбавати навчальне обладнання, комп’ютерну та мультимедійну техніку, меблі для навчальних кабінетів. Проведення поточного або капітального ремонту приміщень, де розміщуватиметься придбане обладнання, має забезпечити засновник закладу за кошти місцевого бюджету.

Серед того, що директорка хотіла би змінити вже зараз, – покращити освітнє середовище школи. Зокрема, вона планує оновити майданчик перед закладом. За словами Оксани Стецької, він уже потребує капітального ремонту, особливо покриття. Майданчик користується популярністю серед дітей, тому його оновлення нині є одним із питань, які найбільше її хвилюють. І уже певний досвід в у цьому є -: за короткий час за її ініціативи та старання частково відремонтовано та покращено прилеглу до закладу територію.

Говорячи про власне бачення керівника школи, Оксана Стецька наголошує на відкритості та доступності.

«Хороший директор школи – це доступна, відкрита людина, до якої не бояться підійти діти, до якої не бояться прийти батьки. Я відкрита до діалогу і вважаю, що директор має бути таким насамперед», – каже вона.

Що змінилося у школі після початку нового навчального року

Після початку навчального року школа працює в новій структурі. Цього року тут немає 10 класу, водночас 11 клас ще залишається у структурі закладу.

У школі більше уваги приділяють підготовці дітей до подальшого вибору профілю навчання. Для цього працюють над різними проєктами, зокрема й такими, що стосуються початкової школи.

Школа також стала учасницею швейцарсько-українського проєкту DECIDE. У його межах учні 8–9 класів отримуватимуть профорієнтаційну підготовку.

Проєкт DECIDE реалізується за підтримки Швейцарії у співпраці з Міністерством освіти і науки України. У межах національного пілотування системи профорієнтації для учнів 8–9 класів запроваджується курс за вибором «Професії», який має допомогти підліткам краще пізнати власні сильні сторони, ознайомитися із сучасним ринком праці та свідоміше визначатися з подальшим освітнім і професійним шляхом.

Нині у школі навчається 1213 учнів. Цього року до перших класів прийшли 196 дітей – це найбільша кількість першокласників серед шкіл міста. Сформували шість повних класів.

Збільшилася і кількість других класів – додали ще один, 2-Д. Через це у закладі довелося облаштувати три нові приміщення, забезпечивши їх партами та стільцями. У цьому школу також підтримали батьки.

Для педагогів перехід до нового формату, за словами директорки, не спричинив суттєвих змін. Усі вчителі продовжують працювати та мають повне навантаження. Педагоги, які раніше працювали у старших класах, залишилися працювати там, адже колектив високого професіонального рівня – це також першочергове завдання керівника школи.

При цьому педагогічний колектив не лише вдалося зберегти – він поповнився новими працівниками. До школи прийшли два вихователі груп продовженого дня та п’ять учителів.

Шість груп продовженого дня

Для дітей, батьки яких подали відповідні заяви, у школі забезпечили можливість відвідувати групи продовженого дня. Нині таких груп шість, вони працюють до 18:00.

Іноземні мови залишаються пріоритетом

Попри зміни у структурі закладу, поглиблене вивчення іноземних мов залишається одним із пріоритетних напрямків школи №29.

Навчальний рік лише розпочався, однак учителі англійської мови вже провели багато заходів. У школі планують і надалі робити акцент на позакласній роботі.

Важливою для закладу залишається і співпраця з випускниками, багато з яких працюють за кордоном. Вони пропонують різні конкурси, а учні школи беруть участь в олімпіадах.

У школі побільшало дітей з інших закладів

До школи й раніше приходили діти з інших початкових шкіл, однак цього року їх стало особливо багато. За словами Оксани Стецької, це пов’язано, зокрема, із навчанням у закладі внутрішньо переміщених дітей.

Збільшення кількості учнів стосується не лише п’ятих класів, а й інших паралелей.

Водночас головним результатом своєї роботи на посаді директорки Оксана Стецька називає не тільки показники державної підсумкової атестації та кількість випускників, які вступлять до закладів вищої освіти. Для неї значно важливіше, щоби діти після завершення школи могли самостійно давати собі раду в житті, щоб вони за час навчання сформувалися як високорозвинені особистості, з належним рівнем інтелекту, з хорошими громадянськими якостями, стали справжніми українцями в усіх розуміннях цього слова.

« Я хочу, щоб наші випускники виходили у світ повністю готовими до самостійного життя. Моя мета як керівника – створити умови, де кожна дитина навчиться бути відповідальною, гнучкою та спроможною впевнено будувати власне майбутнє», – говорить директорка.

Саме це, за її словами, і має стати головним результатом роботи школи, результатом роботи самого керівника.