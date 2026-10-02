У центрі Тернополя молодик стрибав по припаркованих автомобілях: серед пошкоджених — авто військового

30 вересня близько 19:00 у дворі на перехресті вулиць Сагайдачного та Валової у центрі Тернополя молодик заліз на припарковані автомобілі та стрибав по них. Про це повідомили на сторінці «Від Тарнополя до Тернополя».

Як зазначають автори допису, біля припаркованих автомобілів перебували двоє хлопців. Один із них, який був у джинсах, заліз на автомобілі та стрибав по них.

Найбільше, за словами авторів публікації, постраждав сірий автомобіль, який належить військовослужбовцю.

Заяву про подію вже подали до поліції. Сусіди, які стали свідками, готові надати свої свідчення.

Автори публікації просять тих, хто впізнав чоловіків або знає, хто вони, повідомити про це поліції.

Подію зафіксували на відео та фото.