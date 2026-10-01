«Капітан Барна»: Степан Барна отримав нове військове звання

Колишній голова Тернопільської ОДА, військовослужбовець Степан Барна отримав військове звання капітана. Про це 1 жовтня повідомив п’ятий президент України Петро Порошенко.

«Капітан Барна… Ну звучить же! Вітаю тебе із заслуженим званням, друже!» — написав Петро Порошенко.

Він також привітав Барну з новим званням та відзначив його військовий шлях.

«Щиро радію за тебе. І дуже пишаюся тим шляхом, який ти проходиш у війську. За ці роки сталося багато всього, але ти залишаєшся такою ж хорошою, впертою, надійною, веселою та готовою брати на себе відповідальність людиною, як і раніше», — зазначив Порошенко.

За його словами, тепер Степан Барна — «досвідчений офіцер, висококласний командир».

«Побратимам дуже пощастило з тобою, а тобі — з такими побратимами. Бережіть себе!» — написав Петро Порошенко.

Степан Барна — колишній голова Тернопільської обласної державної адміністрації. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він служить у Збройних силах України.