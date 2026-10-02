«Жодного героя, жодного діяча культури»: у Мельниці-Подільській перейменували 11 вулиць
У Мельниці-Подільській Чортківського району перейменували 11 вулиць та один провулок. Серед них — вулиця Пушкіна, яка тепер має назву Толока. Відповідне рішення №2577 селищна рада ухвалила 20 серпня 2026 року.
Зміни торкнулися вулиць із назвами, пов’язаними з російськими та радянськими діячами. Нові назви отримали:
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Ванди Василевської — Об’їзна;
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Гагаріна — Діброва;
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Глінки — Затишна;
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Лермонтова — Злагоди;
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Митяшкіна — Замкова;
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провулок Митяшкіна — Замкової;
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Некрасова — Бавкова;
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Пушкіна — Толока;
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Чернишевського — Подільська;
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Чехова — Ставкова;
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Пивоварова — Паркова.
На нові назви звернув увагу Поздняков Вадим. У своєму дописі він зазначив, що в Тернопільській області лише зараз перейменували останню вулицю Пушкіна. За його словами, загалом в області залишилося перейменувати ще три назви.
Водночас автор допису критично оцінив вибір нових назв у Мельниці-Подільській. Він зауважив, що серед них немає назв на честь героїв чи діячів культури.
«Жодного героя, жодного діяча культури», — написав Поздняков.
Рішення про перейменування селищна рада ухвалила 18 голосами «за». Голосів «проти» та «утримались» не було.
Згідно з рішенням, перейменування здійснюється без зміни нумерації будинків.