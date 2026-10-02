«Жодного героя, жодного діяча культури»: у Мельниці-Подільській перейменували 11 вулиць

У Мельниці-Подільській Чортківського району перейменували 11 вулиць та один провулок. Серед них — вулиця Пушкіна, яка тепер має назву Толока. Відповідне рішення №2577 селищна рада ухвалила 20 серпня 2026 року.

Зміни торкнулися вулиць із назвами, пов’язаними з російськими та радянськими діячами. Нові назви отримали:

Ванди Василевської — Об’їзна;

Гагаріна — Діброва;

Глінки — Затишна;

Лермонтова — Злагоди;

Митяшкіна — Замкова;

провулок Митяшкіна — Замкової;

Некрасова — Бавкова;

Пушкіна — Толока;

Чернишевського — Подільська;

Чехова — Ставкова;

Пивоварова — Паркова.

На нові назви звернув увагу Поздняков Вадим. У своєму дописі він зазначив, що в Тернопільській області лише зараз перейменували останню вулицю Пушкіна. За його словами, загалом в області залишилося перейменувати ще три назви.

Водночас автор допису критично оцінив вибір нових назв у Мельниці-Подільській. Він зауважив, що серед них немає назв на честь героїв чи діячів культури.

«Жодного героя, жодного діяча культури», — написав Поздняков.

Рішення про перейменування селищна рада ухвалила 18 голосами «за». Голосів «проти» та «утримались» не було.

Згідно з рішенням, перейменування здійснюється без зміни нумерації будинків.