Церква без жодного залізного цвяха на Кременеччині: суд вирішив повернути державі пам’ятку 1643 року

Господарський суд задовольнив позов Кременецької окружної прокуратури про повернення у власність держави Покровської церкви у селі Старий Почаїв Кременецького району. Йдеться про пам’ятку архітектури національного значення, збудовану у 1643 році.

Як повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі, прокурори встановили, що у 2018 році державний реєстратор однієї із селищних рад Кременецького району незаконно зареєстрував право приватної власності на Покровську церкву.

Унаслідок цього релігійна організація Тернопільської єпархії УПЦ отримала у приватну власність комплекс будівель та храм, який, за законом, має належати державі.

Об’єктом спору є Покровська церква (Церква Покрови Божої Матері), побудована у 1643 році. Дерев’яний храм стоїть на кам’яному фундаменті та зведений без жодного залізного цвяха. Церква є витвором майстрів волинської школи та має статус пам’ятки архітектури національного значення.

Суд скасував неправомірне рішення державного реєстратора. Відтак держава має можливість вільно розпоряджатися своїм майном.

Водночас рішення суду ще не набрало законної сили.