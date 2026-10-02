Полковник із Тернопільщини загинув під час евакуації побратимів: Роману Паламарю присвоїли звання Героя України

Президент України присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” (посмертно) полковнику Роману Паламарю. Відповідний Указ видано за особисту мужність і героїзм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Про це повідомили у бригаді «Гарт».



Роман Паламар народився 5 червня 1985 року на Тернопільщині. Закінчив Національну академію Державної прикордонної служби України. З 2014 року захищав країну від російської агресії, служив комендантом прикордонної комендатури швидкого реагування бригади «Гарт».



5 березня 2026 року на Вовчанському напрямку ворожий FPV-дрон атакував авто з військовими, поранивши трьох бійців. Полковник Паламар очолив евакуаційну групу пішки на допомогу побратимам. Під час просування ворог завдав повторного удару дроном, унаслідок чого Роман загинув. Йому назавжди 40 років.



Вічна пам’ять і слава Герою!

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