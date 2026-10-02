Нетверезому молодику, який спричинив смертельну ДТП, повідомили про підозру

20-річному водієві, який у стані алкогольного сп’яніння спричинив смертельну ДТП поблизу села Медин Скориківської громади, повідомили про підозру. Внаслідок аварії загинув водій іншого автомобіля, його пасажир отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Про це повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі.

За даними слідства, аварія сталася увечері 30 вересня 2026 року на автодорозі Т-2010 поблизу села Медин Скориківської територіальної громади.

20-річний водій автомобіля Opel Astra, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, порушив правила дорожнього руху та виїхав на смугу зустрічного руху. Його автомобіль зіткнувся з Daewoo Lanos.

Внаслідок ДТП водій Daewoo Lanos від отриманих травм загинув на місці події. Пасажир цього автомобіля отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.

Водієві Opel Astra повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в області за процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури.