Опалювальний сезон у Тернополі під загрозою: Казначейство не проводить платежі на 20,6 млн грн

Станом на 2 жовтня 2026 року у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Тернопільській області залишаються непроведеними платежі КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» на загальну суму близько 20,6 млн грн, про це повідомляють у тернопільській міській раді. Затримка припала на завершальний етап підготовки Тернополя до опалювального періоду 2026/2027 років.

Серед платежів, які залишаються на виконанні, — 4,8 млн грн на виплату заробітної плати працівникам підприємства, 4,2 млн грн за електроенергію, 3,2 млн грн за газ та 5,6 млн грн за водопостачання. Також не проведені інші видатки, необхідні для забезпечення роботи теплопостачального підприємства.

Платежі на заробітну плату та енергоносії перебувають на виконанні Казначейства ще з 25 вересня, а частина інших платежів — із 15 вересня.

Затримка виникла у період, коли Тернопіль завершує підготовку міської інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий період. Для своєчасного початку опалювального сезону підприємству необхідно мати можливість розраховуватися за газ, електроенергію та воду, виконувати технічні роботи, закуповувати необхідні матеріали та виплачувати зарплату працівникам.

За актуальними прогнозами погоди, вже у середині жовтня можливе суттєве зниження температури. Відтак потреба у початку опалювального періоду може виникнути вже найближчими тижнями.

Передусім тепло необхідно буде подати до лікарень, дитячих садочків, шкіл та інших закладів соціальної сфери, а за відповідного температурного режиму — і до житлових будинків.

Окреме занепокоєння викликає затримка 4,8 млн грн на заробітну плату працівникам «Тернопільміськтеплокомуненерго». Вони забезпечують функціонування котелень і теплових мереж та належать до персоналу критично важливого підприємства. Несвоєчасна виплата зарплати, йдеться у повідомленні, створює соціальне напруження та може негативно вплинути на збереження необхідного персоналу і питання бронювання працівників.

У підприємстві звернулися до Головного управління Державної казначейської служби України у Тернопільській області щодо необхідності невідкладного проведення платежів, насамперед видатків на заробітну плату та енергоносії.

Водночас затримка казначейських платежів стосується не лише теплопостачального підприємства. Непроведеними залишаються й окремі видатки Тернопільської міської ради. Зокрема, Казначейством не проведено платежі на суму понад 5,5 млн грн, спрямовані на придбання та забезпечення технікою військовослужбовців у межах міської програми «Обороноздатність».

У повідомленні наголошують на необхідності своєчасного проведення платежів, щоб місто могло вчасно розпочати опалювальний період та забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури протягом осінньо-зимового періоду.