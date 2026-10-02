У школах Тернополя навчаються по суботах, щоб продовжити зимові канікули: як працюватиме графік

У Тернопільській громаді частина шкіл навчається по суботах, щоб мати можливість продовжити зимові канікули. За словами начльниці освіти у Тернополі Ольги Похиляк, це рішення пов’язане також із підготовкою до можливих складнощів зимового періоду — відсутності електроенергії та тепла.

Школи самостійно визначили формат навчання. Одна субота проходить очно, наступна — дистанційно.

За словами посадовиці, таким чином замість приблизно 14–16 календарних днів зимових канікул можна отримати майже місяць відпочинку.