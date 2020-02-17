У путіна зброя – газ, а у надала – сміттєзвалище?

Тернопільська міська влада на чолі з міським головою Сергієм Надалом поводить себе з навколишніми селами як росія з Україною.

Щоб приструнити непокірні навколишні села й громади, які раніше відмовились приєднуватись до Тернополя, – їм влаштувала сміттєву блокаду.

Не здивуюсь, якщо найближчими днями “вдячні сусіди”, багато з яких працюють в Тернополі й наповнюють його бюджет, возитимуть сміття під міську чи обласну раду.

Цікаво, обласна адміністрація, передаючи обласному центру земельну ділянку сміттєзвалища в Малашівцях, передбачала, що згодом очільник файного міста розпочне справжній сміттєвий тероризм?