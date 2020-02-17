Школи Тернопільської області мають унікальну можливість долучитись до проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність»

Учителі-учасники проєкту пройдуть навчання з інфомедійної грамотності та одержать матеріали для інтеграції відповідних навичок у свої уроки. Ціль проєкту – навчити учнів критично сприймати інформацію, протидіяти маніпуляціям, усвідомити цінність високоякісної інформації в контексті шкільної освіти.

Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) у рамках загальнонаціонального проєкту «Вивчай і розрізняй: інфо-медійна грамотність» запрошує до участі школи з районних центрів, ОТГ, селищ, сіл, міст і містечок із усіх регіонів України (крім обласних центрів). На сьогодні у проєкті бере участь уже 400 шкіл і понад 1100 вчителів з усіх обласних центрів України. З 2018 року 17 шкіл міста Тернопіль приєдналися до проєкту і вже впроваджують інфомедійну грамотність на своїх уроках.

«Участь у проєкті допомагає розвинути навички інфомедійної грамотності як вчителям, так і учням. За попередніми результатами проєкту 93% вчителів вважають, що матеріали проєкту зробили уроки цікавішими, а 86% вчителів відзначають, що матеріали допомогли їм краще розкрити теми уроків. Учні-учасники проєкту краще розрізняють факти від суджень, розуміють, як працюють медіа, та вміють визначати неправдиві новини. Розвиток навичок критичного сприйняття інформації є дуже важливим для нашої країни, яка все ще перебуває у стані інформаційної війни», – розповідає менеджерка проєкту «Вивчай і розрізняй: інфо-медійна грамотність» Любов Васильчук.

До участі у конкурсі запрошуються вчителі, які викладають історію у 8-10 класах, українську мову та літературу у 8-9 класах і мистецтво у 9 класі. При відборі учасників організатори віддаватимуть перевагу заявкам від колективу вчителів зазначених предметів, які бажають долучитись до проєкту та на їхню мотивацію. Відібрані школи та їх колективи отримають від команди проєкту підтвердження про проходження конкурсного відбору. До вересня 2020 року нові вчителі-учасники проєкту пройдуть спеціальне навчання з інтеграції інфомедійної грамотності в уроки. Електронні матеріали проєкту будуть надані вчителям після проходження тренінгів.

«Проєкт «Вивчай та розрізняй» відкрив для мене тему інфомедійної грамотності. Я зрозуміла, що медіаграмотним бути круто, і будь-що вирішила навчити учнів, які не уявляють свого життя без інтернету чи телебачення, критично ставитися до інформації та перевіряти її. Зросла зацікавленість роботою, а якісні матеріали дали змогу провести урок без титанічних зусиль», ділиться відгуком про участь у проєкті Алла Антонова, вчителька історії, м. Краматорськ

Відбір учасників триває з 7 по 25 лютого.

Детальніше про конкурс та проєкт «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» можна почитати на сторінці: http://l2dua.com/.

Для участі у конкурсі педагогам потрібно:

знайти однодумців-учителів;

отримати згоду від директора школи на участь у проєкті;

заповнити анкету-заявку, яка доступна за вказаним вище посиланням.

Довідка:

Проєкт «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки посольств США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української преси.

Діяльність проекту направлена на розвиток навичок критичного сприйняття інформації та інтеграцію інфомедійної грамотності в навчальну програму шкіл.

В рамках проєкту розробляються навчальні матеріали для вчителів (8-10 клас), проводяться тренінги та навчання для установ-учасників проекту (школи, ІППО, педагогічні ЗВО), запроваджується навчання за розробленими матеріалами.