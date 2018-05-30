Як віддавали своє життя повстанці УПА на Тернопільщині

(З архівних документів)

ОПИС бойових дій військової групи з ліквідації районного провідника «БОРИСА» біля села БУДКИ ПОЧАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 9 лютого 1949 року.

Детальний опис бойових дій військової групи кількістю 27 чоловік під керівництвом заступника командира роти по політичній частині старшого лейтенанта ГУСТАВСОНА і начальника РВ МДБ майора ВОРОНІНА по ліквідації бандогрупи районного провідника ОУН «БОРИСА» на краю ліса, на відстані 800 метрів від північної частини села БУДКИ ПОЧАЄВСЬКОГО району.

ОПЕРАТИВНА ОБСТАНОВКА

Згідно отриманої інформації від агентурної сітки, яка поступила у ПОЧАЇВСЬКИЙ РВ МДБ, районний провідник ОУН «БОРИС» переховується і схроні разом з шістьма бандитами в районі села БУДКИ. Ця бандогрупа діє дуже активно на території ПОЧАЄВСЬКОГО та КРЕМЕНЕЦЬКОГО районів вже протягом трьох років. Постійно проводять напади на членів винищувальних батальйонів, на військових РВ МДБ та МВС, розвішують антирадянські плакати. Найбільш характерними проявами банди були:

16 травня 1948 року при підході до квартири в ПОЧАЄВІ вистрілом з пістолета був поранений начальник ПОЧАЇВСЬКОГО РВ МДБ майор ВОРОНІН.

17 травня 1948 року в Почаєві в квартирі був поранений заступник військового відділу райкому КП(б)У ФРОНТОВ.

23 вересня в селі ТАРАЖ був вбитий сільський голова і член комуністичної партії бригадир колгоспу.

24 листопада 1948 року в селі БУДКИ були ними вбиті БАРАБІН і ШЕМЧУК,

По останній інформації яка поступила від агентурної сітки , бандогрупа готує замах на голову сільської ради села БУДКИ. Бандогрупа група має на озброєні ручний кулемет, автомати, гвинтівки, і пістолети. У цій місцевості дуже густі лісові насадження. В селі БУДКИ розміщено багато вулиць. Місцеве населення дуже активно відноситься до міроприємств, які проводить радянська влада У селі є декілька куркулів, які активно допомагають бандитам, постачають їх продуктами харчування та виділяють місця для їх переховування.

ВИСНОВКИ

Вірогідність місця переховування бандитів можлива вся територія населеного пункту села БУДКИ та прилеглі лісові насадження. В ці дні можливий прихід бандитів до житлового будинку голови сільського ради щоб заподіяти теракт.

ПЛАН ОПЕРАЦІЇ

Для пошуку і ліквідації бандитів заступник командира роти старший лейтенант ГУСТАВСОН разом з начальником ПОЧАЄВСЬКОГО РВ МДБ майором ВОРОНІНИМ вирішили:

У ночі з 5 по 6 січня 1949 року коло будинку сільського голови села БУДКИ виставити засаду в кількості 5 – ти чоловік під керівництвом командира відділу молодшого сержанта ІЛЬЇНА і оперативного лейтенанта ШАБАНОВА з задачею по ліквідації бадитів.

В ніч на 7 – ме січня 1949 року по маршруту села ТАРАЖ, РОСТАКИ, МАЛА ГОРИНКА вислати військову групу в кількості 9-ти чоловік під керівництвом командира відділення молодшого сержанта КІРСАНОВА і старшого оперуповноваженого капітана ЖАТЧЕНКА з основною задачею збору інформації про цих бандитів та їх пошуку ліквідації.

ПОЧАЄВСЬКИЙ районний відділ МДБ через свою агентурну сітку повинен уточнити раніше отримані інформаційні данні про можливе місце знаходження бандитів в районі сіл БУДКИ, СТАРИЙ ПОЧАЇВ та ВАЛІГУРИ.

Особовий склад військової групи кількістю 12-ти чоловік повинен бути готовий до виконання поставленої задачі при отриманні додаткової інформації РВ МДБ. Термін дії оперативної групи до прибуття заміни до 11 січня 1949 року. На озброєнні військової групи знаходиться: автоматів – п’ять, гвинтівок – сім, пістолетів –два, ракетниць – дві, щупів – чотири, боєприпасів на кожного солдата по дві гранати. Солдати забезпечені сухим пайком. Зв’язок через посильних.

ХІД БОЙОВИХ ДІЙ

Група військових, що виставлена згідно плану коло будинку голови сільської ради з 5 січня по 11 січня 1949 року ніякого результату не отримала так як бандити не появилися. Друга військова група в кількості дев’яти чоловік під керівництвом молодшого сержанта КІРСАНОВА і старшого оперуповнваженого ПОЧАЇВСЬКОГО РВ МДБ капітана ЖАТЧЕНКА. Здійснила обшук і селі МАЛА ГОРИНКА в 16 00 годин 9 січня 1949 року. В одному будинку було виявлено схрон. Коли бійці порекомендували бандиту здатися без бою то він відмовився та відкрив вогонь. Тоді молодший сержант КІРСАНОВ приказав рядовому КАЛИНІЧЕНКУ закидати схрон гранатами. Тоді КАЛИНІЧЕНКО використовуючи в якості прикриття стіну будинку, під підліз до схрону і закинув в отів дві гранати. У результаті двох вибухів бандит ГЛАДИШ Г.А. був вбитий. Його кличка була «КЛЕН». Він був бойовиком групи райвідділу ОУН «БОРИСА». У схроні були чотири гвинтівки, пістолет, три гранати, патронів – двісті.

Після ліквідації бандита «КЛЕНА» всі повернулися у гарнізон, який був розміщений в СТАРОМУ ПОЧАЄВІ. В 22 00 годин 10 січня 1949 року начальник Почаївського РВ МДБ отримав від агентурної сітки інформацію, що бандогрупа районного провідника ОУН «БОРИС» знаходиться в схроні на північній частині від села БУДКИ коло лісу. Для реалізації отриманих даних начальник гарнізону , заступник командира 3 роти старший лейтенант ГУСТАВСОН з майором ВОРОНІНИМ вислали групу чисельністю тринадцять чоловік під особистим керівництвом майора ВОРОНІНА. Для успішного пошуку схрону та ліквідації бандитів старшим лейтенантом було створено дві групи пошуку в кількості 6 –ти чоловік під керівництвом командира старшого лейтенанта ОСТАПЕНКА і група з семи чоловік під керівництвом старшого лейтенанта ГУСТАВСОНА. Після підготовки і інструктажу та пояснення поставлених задач в 700 ранку 11 січня виступили з з військової бази і 8 30 годин вже були у селі БУДКИ. Оперативно було проведено блокування можливого місця перебування бандитів. Під керівництвом старшого лейтенанта ОСТАПЕНКА та майора ВОРОНІНА приступили до пошуку схрону. Через двадцять хвилин рядовий ГОЛОС розшукав у замаскованих кущах вентиляційний отвір криївки і негайно доклав старшому лейтенанту ОСТАПЕНКУ. Оглянувши вентиляційний люк старший лейтенант ОСТАПЕНКО приказав військовій групи щупами шукати вхід у криївку. В результаті кропіткої роботи було виявлено вхід до схрону. І ще два вентиляційні люки. Бандити зрозуміли що їх виявили і самі відкрили люк та розпочали вести вогонь з автоматичної зброї. Через деякий час один з бандитів вискочив через люк і відкрив вогонь з автомата намагаючись втекти. Старший лейтенант ОСТАПЕНКО здійснив з автомата чергу по ньому і вбив бандита. Продовжуючи вести вогонь викидати гранати які чомусь не зривалися, другий бандит також намагався вирватися з оточення через вихід з люку. Рядовий КОПЧЕНКО та єфрейтор КАРНАКО пострілами з автомата вбили бандита і труп впав назад в криївку.

Задача, яка була поставлена перед військовими, виконувалася дуже чітко. Двох військових з групи КОЛОБКОВА швидко після знищення першого бандита перекрили шлях іншим двом через місток на річці, бо тоді коли б вони перебралися на другий берег то швидко попали б на засідку , де перебували сержант КОЛОБКОВ і рядовий КРЕТОВ. Вірогідність втечі бандитів була дуже мала. В результаті умілих та сміливих дій військових при спланованій засідці було вбито три бандити якими були:

ЦИМБАЛЮК С,А, керівник кущової бандогрупи, псевдо «ВЮН»

НОВОСАД М,Д, член бандогрупи, псевдо «ОРЛИК»

НОВОСАД Р.В. член бандогруп, псевдо «СЛАВКА»

Три військовій акції у бандитів захопили таку зброю;

Гвинтівки – дві, автомат – один, пістолет – два, гранати – дві, патрони – двісті та оунівські документи. Особовий склад втрат не отримав. Була поранена господарка будинку яку відправили у районну лікарню.

У БОЮ ВІДМІТИЛИСЯ:

Інструктор політвідділу по комсомольській роботі лейтенант ГЕРАСИМЕНКО Л.П.

Командир відділення сержант КОРОБКОВ.

Командир відділення КОЛОБКОВ

Рядові: КРУТОВ, ХРОБИСТОВ, ВАЛЯВІН, САДОВНІКОВ.

Опис склав заступник начальника штабу підполковник ПАШКОВ.

МАТЕРІАЛИ ПІДГОТУВАВ ОЛЕГ КРИВОКУЛЬСЬКИЙ