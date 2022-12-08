(Без)відповідальні за тернопільські парковки і хто ними керує

Часто водії просто «вилазять на голову», залишаючи «залізних коней» на тротуарах, пішохідних переходах й під знаками. Попри такий стан речей, вирішувати питання автостоянок ніхто не планує, а тим часом проблема набуває все більш загрозливого характеру.

«Наполегливо звертаємося до усіх тернополян та гостей нашого міста з проханням не залишати приватний транспорт на тривалий період на проїжджій частині вулиць, адже це є порушенням Правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів і суттєво ускладнює дорожній рух, – грізно заявляють у міськраді. – Звертаємо увагу, що автомобілі, які припарковані «хаотично» або залишені надовго на дорогах, створюючи перешкоди для проїзду громадського чи іншого транспорту, будуть евакуйовані на арештмайданчик».

І що ми бачимо? Нічого. Чому на попередження міськради не реагує муніципальна інспекція Тернополя, у чию компетенцію і входить вирішення даної проблеми – невідомо. Діє ця служба за якимось своїм, їй одній відомим алгоритмом протидії порушенням правил паркування. Навколо ринку «стрижуть» без розбору, в той час як центр перетворили на нетрі.

Як регулюється зупинка автомобілів на узбіччях, чому не застосовуються система дозволів для центральної частини міста і чому платні стоянки не справляються з напливом автотранспорту – запитання без відповідей. Чому міськрада не заохочує бізнес будувати багаторівневі парковки теж не зрозуміло, адже через кілька років проблема не зникне і навпаки розростеться.

Місцеві ЗМІ неодноразово піднімають проблему паркування. Ще у 2016 році видання 20 хвилин писало як з дворів роблять стоянки для авто. Міська рада обіцяли, що проблему буде вирішено по-європейськи і будуть багатоповерхові паркінги. Зокрема біля 23 школи на Злуки-Чубинського.

«У Тернополі з кожним роком збільшується кількість автомобілів, однак проблемним залишається питання паркування, оскільки місць на існуючих стоянках у місті не вистачає. Єдиний вихід для вирішення цієї проблеми – це будівництво багатоповерхових парковок», – зазначив начальник управління стратегічного розвитку міста Юрій Дейнека.

Управлінець зауважив, що кошти на будівництва цієї парковки йдуть не з міського бюджету.

«Щоб зекономити бюджетні кошти, ми оголосили відкритий конкурс та знайшли інвестора, який збудує на цій території перший у Тернополі критий паркінг такий же, як у всіх цивілізованих країнах Європи. Наше управління має ще декілька пропозицій для інвесторів щодо будівництва подібних паркінгів, тому усіх бажаючих закликаємо звертатися в управління стратегічного розвитку», – підсумував Юрій Дейнека.

У свою чергу міський голова Тернополя Сергій Надалзазначив, що будівництво сучасних паркінгів – не лише вирішує проблему паркування, а й створює комфортні умови для життя всіх тернополян.

А вже в 2019 році Терміново повідомляло про те, що там таки буде багатоповерхівка замість паркінгу.

Зараз же «через суттєве зростання кількості приватного автотранспорту на вулицях Тернополя, в тому числі і за рахунок переселенців» міський голова анонсує розгортання «у центральній частині міста» додаткових локацій для безкоштовного паркування автомобілів: по вулиці Білецька – парк ім. Т. Шевченка, колишнє місце для розміщення цирків (200-250 паркомісць), та по вулиці Вояків дивізії «Галичина» – від двоаркового мосту до мосту на проспекті Степана Бандери (до 200 паркомісць). У той же час на місці першої локації ведуться будівельні роботи, а друга – в центрі міста аж ніяк не знаходиться.

Вищезгадані питання вчергове змушують замислитися щодо доцільності утримання коштом платників податків муніципальної інспекції, яка за словами все того ж мера Тернополя має здійснювати щоденний контроль за паркуванням транспортних засобів, а тепер увага, «спільно з Управлінням патрульної поліції в Тернопільській області». Виявляється проблемами парковок опікуються аж дві структури! І порядку все рівно як не було, так і немає.

Ще раз розглянемо тернопільську муніципальну інспекцію з ближнього ракурсу.

На цей раз звернемо увагу на її очільника, про якого ми згадували в першій частині. Адже зрозуміло що багато чого в управлінні залежить від керівника. Від його принципів, професійності і вмінь.

Як і більшість впливових людей Тернополя Максимів Ігор Григорович має відношення до партії ВО «Свобода» – він її активний член. Пан Ігор 1990 року народження. Кажуть, в селі Чистилів його знають як «Джафара». Після закінчення ТНПУ ім. В. Гнатюка Максимів влаштувався на роботу в муніципальну інспекцію Тернопільської міської ради. Після початку АТО за квотою міської ради його не мобілізували. В липні 2015 року, у зв’язку з тим що попередній керівник Волков Сергій Борисович (колишній начальник УБОЗ) відмовився керувати муніціпалами, Ігора Григоровича призначають начальником управління.

20 листопада 2017 року Тернопільською міською прокуратурою розпочате досудове розслідування відносно начальника муніципальної поліції Тернопільської міської ради Максиміва Ігоря Григоровича, за номером 42017211180000066 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу України – декларування недостовірної інформації.

Головний муніципал визнав, що вніс недостовірні відомості в свою декларацію за 2016 рік, зокрема не зазначив:

– житловий будинок в якому він проживає за адресою с. Чистилів, вул. Нова, буд. 16 Тернопільського району, загальною площею 310 кв.м., вартістю 954857 грн, який зареєстрований на маму Максимів Любу Іванівні, яка проживає в даному будинку та є членом виконавчого комітету Чистилівської сільської ради.

– автомобіль Рено Меган д.н.з. ВС 1863 ЕО, який перебуває в нього в користуванні.

– квартиру дружини Максимів Наталії Володимирівни за адресою м. Тернопіль, вул. Степана Бандери, 82/42 площею 65,4 кв.м.

– доходи та нерухоме майно мами Максимів Люби Іванівни та бабці, які проживають разом з ним.

Максимів І. Г. не вказав, що він є засновником Тернопільської обласної молодіжної громадської організації «Сокіл свободи» ЄДРПОУ 37138230, а також, що його дружина Максимів Н.В., є засновником Громадської організації «УЛЬФ БЙОРН» ЄДРПОУ 39332805, та членом політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода».

В 2017 році Максимів І.Г., отримав заробітної плати на суму 235786 грн. – близько 19700 грн. на місяць. Однак для нього це є не велика зарплата тому він змушений продавати цуценят по 5000 грн., але він знову не зазначив про отриманий дохід від такого бізнесу в своїй е-декларації.

Цю справу зам’яли.

Згідно декларації 2021 року Ігор Григорович Максимів у власності немає жодної житлової нерухомості та автотранспорту. Зате 2021 року став щасливим власником земельної ділянки у селі Чистилів Тернопільського району. Площа наділу 177 кв. м, щоправда вартість землі чиновник чомусь у декларацію не вніс, як і не повідомив у вересні 2020-го про суттєві зміни в майновому стані.

Як вбачається з декларації про майно і доходи, яку оприлюднив Ігор Максимів у 2021 році, з дружиною він вже мешкає у величезному житловому будинку в Чистилові площею 310,9 квадратних метри, який на правах приватної власності належить його матері.

У 2020 році Максимів працюючи у міській раді Тернополя заробив 323 тисяч 920 грн. або 27 тисяч щомісяця. Очевидно, «муніципал» любить витрачати гроші на різного роду покупки, тому замовив шопінг-карту в «УкрСиббанк» на 68 тисяч гривень. Також у свої декларації тернопільський чиновник вказав, що зберігає в готівці скоромних 30 тисяч гривень. Хоча, як для нього, це теж, напевно, значна сума, адже впродовж усіх п’яти років, відколи він працює у мерії, чоловік жодного разу не показував, що має заощадження. Більше того, Ігор Максимів постійно виплачував по кредитним зобов’язанням.

Ще один пікантний момент – державна виконавча служба відносно Максимів І. Г. Відкривала два виконавчі провадження, оскільки чоловік порушив правила дорожнього руху та своєчасно не сплатив штраф.

Колоритний в Тернополі головний муніципал, чи не так? Втім, як і сама служба! Та чи потрібна вона тернополянам?

Принагідно зауважимо, що 21 квітня 2021, підлеглий Ігоря Максиміва потрапив у неприємну історію з головою Спілки афганців Тернопільської області Сергієм Лісовивим.

Іван Тернопільський