Іван Дедюх: Герой, що віддав життя за Україну

Іван Дедюх, 37-річний сержант, командир бойової машини та командир відділення штурмової роти 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар», загинув 27 червня 2020 року внаслідок вибуху невідомого боєприпасу під час інженерного обладнання позицій поблизу села Старогнатівка, Волноваський район, Донецька область.

Життя Івана Дедюха: від Тернополя до війни

Іван народився 21 січня 1983 року в місті Тернополі. Після закінчення Тернопільської ЗОШ № 28 та ПТУ № 9 у 2001 році, він відслужив строкову армійську службу та повернувся додому сержантом. Його професійний шлях був різноманітним: він працював торговим агентом, експедитором, водієм таксі. Іван також мав захоплення – грав на гітарі та був дуже привітною і життєрадісною людиною.

У 2014-2015 роках він проходив службу за мобілізацією в 128-й бригаді. Згодом працював за кордоном у Польщі, а потім повернувся і служив у 44-й бригаді. Після повернення додому Іван продовжував працювати в таксі. Однак 21 квітня 2020 року, усвідомлюючи важливість захисту країни, Іван підписав контракт з батальйоном «Айдар».

Загибель і героїзм

27 червня 2020 року Іван Дедюх загинув на фронті, отримавши множинні осколкові поранення від вибуху невідомого боєприпасу під час виконання бойового завдання. Прощання з Героєм відбулося 1 липня на Театральному майдані Тернополя. Іван був похований на Пантеоні Героїв Тернополя.

Його прощання стало моментом єдності для тернополян. Батьки, друзі, побратими та небайдужі громадяни прийшли провести Івана в останню путь, віддаючи шану його мужності і самовідданості.

Відзнаки та нагороди

Іван Дедюх отримав численні відзнаки, зокрема відзнаку Начальника Генерального Штабу Збройних сил України «Учасник АТО», медаль УПЦ КП «За жертовність і любов до України», а також відзнаку Президента України «За участь в антитерористичній операції».

21 серпня 2020 року, за особисту мужність і самовідданість у захисті державного суверенітету України, Іван був посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

Того ж дня, згідно з рішенням Тернопільської міської ради, Івану було присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя».

Пам’ять про Івана

Залишилися батьки, дружина, син і донька. Іван Дедюх – це не просто ім’я на списках загиблих. Це приклад відданості, мужності та патріотизму, що буде жити в пам’яті українців і наступних поколінь.

Пам’ять про нього не вмирає, бо в кожному серці, що пам’ятає його подвиг, Іван продовжує жити.