У Тернополі проведуть перерахунок споживачам за послуги з постачання теплової енергії

У зв’язку з влаштуванням обвiдних лiнiй подачi теплоносiя в iндивiдуальних теплових пунктах багатоквартирних житлових будинкiв внаслiдок вимкнень електроенергiї, на засiданнi виконавчого комiтету прийнято рiшення про проведення перерахунку за послуги з постачання теплової енергiї тернополянам.

Вiдтак КП «Тернопiльмiськтеплокомуненерго» проведе нарахування плати за послугу з постачання теплової енергiї споживачам в багатоквартирних житлових будинках, в яких влаштованi обвiднi лiнiї iндивiдуальних теплових пунктiв, наступним чином:

1) за листопад 2022 року: за перiод мiсяця, охоплений приладним облiком – за показаннями приладiв комерцiйного облiку;

за iнший перiод мiсяця – за обсяг споживання теплової енергiї, визначений згiдно середньодобового споживання в листопадi 2022 року за показаннями приладiв комерцiйного облiку;

2) починаючи з нарахувань за грудень 2022 року – вiдповiдно до вимог Закону України «Про комерцiйний облiк теплової енергiї та водопостачання» за обсяг споживання теплової енергiї, визначений за нормою споживання, встановленою органом мiсцевого самоврядування;

3) для нарахування плати починаючи з грудня 2022 року застосовувати двоставковий тариф на послугу з постачання теплової енергiї, який визначається як сума тарифiв на виробництво теплової енергiї, транспортування теплової енергiї без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктiв, постачання теплової енергiї без урахування витрат на утримання iндивiдуальних теплових пунктiв, встановлений рiшенням виконавчого комiтету вiд 01.12.2021 № 1105 «Про встановлення тарифiв на теплову енергiю, послуги з постачання теплової енергiї та гарячої води» (iз змiнами).

Механiзм нарахування плати за послугу з постачання теплової енергiї при способi подачi теплоносiя, комунальне пiдприємство вимушене застосовувати внаслiдок порушень у роботi енергетичної системи України.