Банки блокують рахунки через тригерні фрази: що потрібно знати

Банки почали активніше блокувати рахунки через тригерні слова

В Україні банки стали уважніше ставитись до переказів і транзакцій, часто блокуючи рахунки за наявності так званих «тригерних» фраз. Ці слова можуть стати причиною для заморожування рахунку, навіть без попередження клієнта.

Тригерні фрази, що викликають блокування рахунків:

«Повернення боргу» — регулярні перекази на цю тему також можуть призвести до заморожування рахунку.

«За товар/послугу» — такі формулювання, особливо коли транзакції проводяться на приватний рахунок, можуть викликати підозри у банку щодо незаконної підприємницької діяльності.

«За крипту» — транзакції, що містять згадки про криптовалюту, часто стають підставою для блокування, оскільки криптовалютна діяльність в Україні ще не повністю легалізована.

«Обмін валют» — за наявності таких фраз банк може розцінити операцію як пов’язану з нелегальними валютними операціями.

Інші причини блокування рахунків:

Різке збільшення суми надходжень — якщо клієнт починає отримувати великі суми без попереднього повідомлення банку або без документального підтвердження, рахунок може бути заблоковано.

Регулярні перекази від різних осіб — навіть невеликі суми, які надходять від багатьох різних осіб (наприклад, по 500–1000 грн), можуть бути розцінені банком як незареєстрована підприємницька діяльність.

Транзакції з біржами чи брокерами — такі операції можуть бути сприйняті як торгівля криптовалютою, що не є повністю легалізованою в Україні.

Часті дрібні надходження або великі зняття коштів — часті транзакції, що включають великі суми (від 10–20 до 50 тисяч грн і більше), можуть бути визнані підозрілими.

Відсутність податкових документів — якщо клієнт не надає податкову декларацію, довідку з податкової чи документи про продаж майна, банк може обмежити доступ до рахунку.