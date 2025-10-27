14:15 | 27.10.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

Банки блокують рахунки через тригерні фрази: що потрібно знати

Банки почали активніше блокувати рахунки через тригерні слова

В Україні банки стали уважніше ставитись до переказів і транзакцій, часто блокуючи рахунки за наявності так званих «тригерних» фраз. Ці слова можуть стати причиною для заморожування рахунку, навіть без попередження клієнта.

Тригерні фрази, що викликають блокування рахунків:

  1. «Обмін валют» — за наявності таких фраз банк може розцінити операцію як пов’язану з нелегальними валютними операціями.

  2. «За крипту» — транзакції, що містять згадки про криптовалюту, часто стають підставою для блокування, оскільки криптовалютна діяльність в Україні ще не повністю легалізована.

  3. «За товар/послугу» — такі формулювання, особливо коли транзакції проводяться на приватний рахунок, можуть викликати підозри у банку щодо незаконної підприємницької діяльності.

  4. «Повернення боргу» — регулярні перекази на цю тему також можуть призвести до заморожування рахунку.

Інші причини блокування рахунків:

  1. Різке збільшення суми надходжень — якщо клієнт починає отримувати великі суми без попереднього повідомлення банку або без документального підтвердження, рахунок може бути заблоковано.

  2. Регулярні перекази від різних осіб — навіть невеликі суми, які надходять від багатьох різних осіб (наприклад, по 500–1000 грн), можуть бути розцінені банком як незареєстрована підприємницька діяльність.

  3. Транзакції з біржами чи брокерами — такі операції можуть бути сприйняті як торгівля криптовалютою, що не є повністю легалізованою в Україні.

  4. Часті дрібні надходження або великі зняття коштів — часті транзакції, що включають великі суми (від 10–20 до 50 тисяч грн і більше), можуть бути визнані підозрілими.

  5. Відсутність податкових документів — якщо клієнт не надає податкову декларацію, довідку з податкової чи документи про продаж майна, банк може обмежити доступ до рахунку.

  6. Невиконання запитів або неправдиві дані — ненадання відповідей на інформаційні запити, надання неправдивих даних або несвоєчасне оновлення документів для фізичних осіб-підприємців часто призводить до блокування рахунку.

Що робити, щоб уникнути блокування рахунку?

Клієнти банків повинні уважно слідкувати за своїми транзакціями та своєчасно повідомляти фінансові установи про будь-які значні зміни у своїй фінансовій діяльності. Також важливо надавати всі необхідні документи для підтвердження легітимності операцій.

