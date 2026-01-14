Епідемія сказу серед лисиць на Тернопільщині: що робити, щоб убезпечити себе та тварин

У зимовий період зростає ризик появи диких лисиць у населених пунктах. Основна причина — нестача корму в природному середовищі. Особливу небезпеку становлять інфіковані сказом тварини, які втрачають страх перед людиною та можуть поводитися агресивно або неприродно лагідно, йдеться у повідомленні Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.





Факт із життя громади У грудні 2025 року в с. Городок Заліщицької ТГ Чортківського району на приватному подвір’ї було виявлено мертву лисицю, що ймовірно контактувала з домашнім собакою. Ветеринарними спеціалістами проведено епізоотичне розслідування, лабораторні дослідження підтвердили сказ. Рішенням місцевої ДНПК запроваджено карантинні обмеження та комплекс протиепізоотичних заходів.

Чому це небезпечно? Сказ — смертельно небезпечне вірусне захворювання, яке передається через укуси або потрапляння слини інфікованої тварини на ушкоджену шкіру чи слизові оболонки. Після появи клінічних ознак хвороба є невиліковною.

Основні заходи профілактики:

-обов’язкова щорічна вакцинація собак і котів; -контроль чисельності безпритульних тварин; -пероральна імунізація диких м’ясоїдних; -інформування населення про правила безпечної поведінки.

Якщо стався укус або ослинення:

-Негайно промийте рану великою кількістю води з милом (10–15 хв). -Обробіть краї рани антисептиком. -Терміново зверніться до медичного закладу. -Повідомте ветеринарну службу та органи місцевої влади.

Не намагайтеся самостійно ловити чи торкатися дикої тварини. Це небезпечно для життя!

Бережіть себе та своїх домашніх улюбленців — вакцинація рятує життя.