Епідемія сказу серед лисиць на Тернопільщині: що робити, щоб убезпечити себе та тварин
У зимовий період зростає ризик появи диких лисиць у населених пунктах. Основна причина — нестача корму в природному середовищі. Особливу небезпеку становлять інфіковані сказом тварини, які втрачають страх перед людиною та можуть поводитися агресивно або неприродно лагідно, йдеться у повідомленні Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.
Факт із життя громади
У грудні 2025 року в с. Городок Заліщицької ТГ Чортківського району на приватному подвір’ї було виявлено мертву лисицю, що ймовірно контактувала з домашнім собакою. Ветеринарними спеціалістами проведено епізоотичне розслідування, лабораторні дослідження підтвердили сказ. Рішенням місцевої ДНПК запроваджено карантинні обмеження та комплекс протиепізоотичних заходів.
Чому це небезпечно?
Сказ — смертельно небезпечне вірусне захворювання, яке передається через укуси або потрапляння слини інфікованої тварини на ушкоджену шкіру чи слизові оболонки. Після появи клінічних ознак хвороба є невиліковною.
Основні заходи профілактики:
-обов’язкова щорічна вакцинація собак і котів;
-контроль чисельності безпритульних тварин;
-пероральна імунізація диких м’ясоїдних;
-інформування населення про правила безпечної поведінки.
Якщо стався укус або ослинення:
-Негайно промийте рану великою кількістю води з милом (10–15 хв).
-Обробіть краї рани антисептиком.
-Терміново зверніться до медичного закладу.
-Повідомте ветеринарну службу та органи місцевої влади.
Не намагайтеся самостійно ловити чи торкатися дикої тварини. Це небезпечно для життя!
Бережіть себе та своїх домашніх улюбленців — вакцинація рятує життя.