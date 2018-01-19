Тернопільських рятувальників окропили цілющою Йорданською водою

19 січня, до Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області завітали священнослужителі, аби привітати рятувальників з нагоди великого християнського свята – Хрещення Господнього, – повідомляє прес-служба відомтсва.

Біля каплиці «Пресвятої Богородиці Неопалимої Купини», на фасаді установи, де зібрались працівники та ветерани пожежно-рятувальної служби, вони освятили воду та об’єднали всіх присутніх спільною молитвою. А далі, вже традиційно, святі отці благословили та окропили всіх присутніх цілющою Йорданською водою, на зміцнення сил духовних та фізичних. Також вони освятили аварійно-рятувальну та спеціальну техніку й службові приміщення установи.