У Тернополі горів підвал багатоповерхівки
14 січня о 12:03 рятувальники отримали повідомлення про задимлення в підвальному приміщенні житлової багатоповерхівки на вул. Малишка, 2 у місті Тернопіль, повідомляють в Головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.
До місця події негайно направлено чергове відділення 26-ї державної пожежно-рятувальної частини. В ході розвідки встановлено: загоряння виникло в кладовій приміщення підвалу. Площа займання становила близько 5 м².
Пожежу ліквідовано о 12:31. Рятувальники працювали в складі ланки ГДЗС, після завершення гасіння провели провітрювання підвалу та під’їзду від диму.
Причина виникнення пожежі та розмір завданих збитків встановлюються.