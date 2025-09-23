Голова військово-лікарської комісії ТЦК в Тернополі затриманий за корупцію

Голові військово-лікарської комісії ТЦК та СП повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Лікар вимагав 1000 доларів США від військовозобов’язаного за виписку довідки, яка могла б допомогти отримати групу інвалідності та уникнути проходження військової служби.

Як сталося викриття

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури, 15 вересня правоохоронці затримали лікаря після отримання ним 500 доларів США як частину обумовленої суми. Це була перша частина “оплати” за виписку фальшивої медичної довідки. Як повідомляють в прокуратурі, лікар обіцяв хворому, що зазначить в медичній картці тяжке захворювання, що надасть можливість військовозобов’язаному отримати групу інвалідності та звільнитися від проходження мобілізації.

Зловживання службовим становищем

Згідно з матеріалами слідства, лікар, який також є головою військово-лікарської комісії ТЦК та СП у Тернополі, використовував своє службове становище для отримання неправомірної вигоди. Зокрема, він вимагав від пацієнта 1000 доларів США за фальшиву медичну довідку, яка мала забезпечити звільнення від військової служби через інвалідність.

Реакція правоохоронців

Правоохоронці затримали зловмисника одразу після того, як він отримав частину “винагороди”. Слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області ведуть розслідування за оперативного супроводу Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Підозрюваному вже обрано запобіжний захід у вигляді застави розміром майже пів мільйона гривень, а також він відсторонений від виконання своїх обов’язків.

Правова кваліфікація

Згідно з ч. 4 ст. 368-4 КК України, лікарю інкримінується вимагання та отримання неправомірної вигоди від особи, яка надає публічні послуги. У разі доведення вини, йому загрожує суворе покарання.