Що творять тернопільські майстри народної творчості?

Рукотвори з дерева, соломи, глини, бісероплетіння, писанки, ляльки-мотанки, вишивки, витинанки та багато іншого представили народні майстри нашого краю на виставці «Традиційне мистецтво Тернопільщини». Для експозиції 150 робіт підготувало чотири десятки учасників. Це — сьома збірна виставка майстрів народного мистецтва. Відкрили її цими днями в обласному художньому музеї.

Голова обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України Уляна Джигринюк розповідає, що нині в осередку 60 майстрів. «У сучасних умовах треба бути ентузіастом своєї справи, щоби займатись творчістю. Не всі майстри змогли взяти участь у виставці, бо їхні вироби не можна було заекспонувати — так, багато займаються різьбою по дереву та виготовляють іконостаси, тож побачити їхні твори можна тільки у церквах. Проблема також із тим, аби представити ковальські вироби… Проте тішить, що кількість членів спілки зростає, зокрема, долучається молодь». Серед досягнень, про котрі розповідає пані Уляна — створення громадської організації «Не святі горшки ліплять». До речі, на виставці представили конкурсні вироби учасників змагу «Український традиційний виріб Трипілля», що відбувся під час фестивалю «Не святі горшки ліплять» — майже два десятки гончарних композицій майстрів із 17-ти областей України. «Об’єднуємо, підтримуємо – так легше працювати», — підсумовує Уляна Джигринюк.

Виступаючи, начальник управління культури та мистецтв тернопільської міської ради Олександр Смик запропонував ввести переатестацію майстрів народної творчості, засновану на кількості виставок, у яких вони брали участь — так буде нагода бачити, котрі з них стоять на місці, а котрі — вдосконалюються. Саме для останніх мають бути доступні, приміром, безкоштовні місця для представлення своїх виробів на різноманітних заходах.

Постійний учасник виставок, заслужений майстер народної творчості України Антон Гриб очолював обласний осередок Національної спілки майстрів народного мистецтва України впродовж 35 років. На цій виставці пан Антон показав вироби із соломи та панно. Виступаючи, звернув увагу на різноманітність представлених робіт, відзначив митців, котрі експерементують із формою та матеріалами. Тетяна Балбус представила колоритну серію «Палітра декоративних розписів України». Вона каже, що такі виставки — стимул на весь рік, аби показати щось оригінальне, незвичне. Надія Харченко представила силянки — їхні орнаменти розробила так, аби вони перегукувались із старовинними, характерними для Тернопілля. А її син, Сергій, створив візерунки на основі західноукраїнських силянок.

Анна Золотнюк.

Фото авторки.