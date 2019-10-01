За день на Тернопільщині трапилися три ДТП, жертвами яких стали мотоцикліст, велосипедист та пішохід

П’ятниця, 27 вересня, видалась багатою на дорожньо-транспортні пригоди: їх було три і всі в післяобідню пору. Спершу, близько 14.30 годин, в м. Тернопіль по вул. Руська, що на дамбі Тернопільського ставу, відбулося зіткнення мотоцикла «Honda CBR 600F» та автомобіля «Volkswagen Tiguan». Внаслідок аварії смертельних травм зазнав пасажир мотоцикла, 17-річний житель с. Цебрів Зборівського району, а його односельчанин, який кермував мотоциклом, опинився в Тернопільській університетській лікарні.

Наступна аварія сталась через 5 годин і теж у м. Тернополі, на перехресті вулиць Київська та 15 Квітня. Тут водій автомобіля скоїв наїзд на 73-річного пішохода. Водій з місця вчинення ДТП втік, а потерпілого терміново госпіталізували в Тернопільську університетську лікарню.

Через півгодини, на автодорозі, що в с. Івачів Долішній Тернопільського району, водій автомобіля таксі «Daewoo Lanos» скоїв наїзд на велосипедиста, 35-річного місцевого жителя. Чоловіка, з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій шийного відділу хребта, закрита травма живота та забій лівої ноги» госпіталізували все в ту ж Тернопільську університетську лікарню.