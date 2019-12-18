У Тернополі встановлять чорну ялинку, прикрашену пустими пляшками від ліків

У Тернополі біля Тернопільської обласної державної адміністрації, по вул. Грушевського 8, пацієнти та активісти встановлять чорну ялинку, прикрашену пустими пляшками від ліків – символ, що десяткам тисяч ВІЛ-позитивних українців не до свят.

Вже з Нового року пацієнти з ВІЛ по всій Україні будуть вимушені перервати лікування через відсутність ліків.

Міністерство охорони здоров’я провалило закупівлю препаратів необхідних для постійного лікування ВІЛ-позитивних людей. За оцінками БО “100% життя” до 30 тисяч людей, які живуть з ВІЛ можуть залишитися без лікування. В Тернопільській області терапію отримують 465 ВІЛ-позитивних пацієнти. Активісти та пацієнти проситимуть Голову Тернопільської обласної державної адміністрації не допустити дефіциту препаратів в області і особисто закликати Президента розібратись чому життєвонеобхідне лікування для людей, які живуть з ВІЛ не закуповують вчасно.

Акції відбудуться синхронно 19 грудня у всіх регіонах України. Сотні пацієнтів передадуть звернення губернаторам, головам обласних державних адміністрацій та міським головам з проханням допомогти — не допустити переривання лікування в регіонах та особисто звернутись з цим проханням до Президента. У всіх обласних центрах активісти встановлять чорні ялинки, прикрашені пустими пляшками з-під ліків.

Акція в Тернополі відбудеться: біля Тернопільської обласної державної адміністрації, по вул. Грушевського 8

Коли: 19 грудня, на день св. Миколая, об 11:00