11:19 | 3.10.2019
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Новини Тернополя 

Вже майже три тижні донька шукає батька, який пропав у Тернополі

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Надія Тхір просить допомоги знайти батька Романа Михайловича Хміля, який вийшов з дому ще 16 вересня.

  • Батько вийшов із дому 16.09.19р. і немає до сьогоднішнього дня.Можливо хтось впізнає,міг втратити пам’ять. Сам проживає в Тернополі. Благаю всіх небайдужих допомогти.

Був одягнений в білий светр, темно-зелені спортивні шорти з білими полосами та кросівки синього кольору.

 
Зниклий інвалід 1 групи, окрім цього являється епілептиком.
 
Усіх, хто бачив краянина або володіє будь-якою інформацією про його можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номером в Тернополі 27-11-70 або на лінію «102».

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