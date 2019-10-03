Вже майже три тижні донька шукає батька, який пропав у Тернополі

Надія Тхір просить допомоги знайти батька Романа Михайловича Хміля, який вийшов з дому ще 16 вересня.

Батько вийшов із дому 16.09.19р. і немає до сьогоднішнього дня.Можливо хтось впізнає,міг втратити пам’ять. Сам проживає в Тернополі. Благаю всіх небайдужих допомогти.

Був одягнений в білий светр, темно-зелені спортивні шорти з білими полосами та кросівки синього кольору.

Зниклий інвалід 1 групи, окрім цього являється епілептиком.

Усіх, хто бачив краянина або володіє будь-якою інформацією про його можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номером в Тернополі 27-11-70 або на лінію «102».