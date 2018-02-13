З чого і для чого тернополянка Альона Харитонова робить косметику власноруч?

«Коли в домі маленька дитина, хочеться, аби все найкраще та найбезпечніше було для неї. Мені потрібне було безпечне дитяче мило, і я вирішила зробити його сама», — розповідає тернополянка Альона Харитонова. Нині вона виготовляє не тільки натуральне мило, а й різноманітну косметику – тоніки, креми, бальзами, скраби… і навіть парфуми. Об’єднує всі ці різноманітні продукти складники й особливий підхід до створення. Ось про це я й поспілкувалася з Альоною.

— Коли вперше спробувала робити домашню косметику? Що до того спонукало?

— Домашню (а можна сказати — народну) косметику я спробувала, коли ще була дитиною. Ми тоді з подругою малювалися ягодами, буряком, вугіллям. А якщо серйозно, то вперше зробила своє мило восени позаминулого року, коли придбала п’ять кілограм основи для нього. З того часу все й почалось. Розповідь про більшість косметичних продуктів, які я роблю, могла б розпочинатись зі слів «якось в мене закінчилось (мило/крем/молочко для демакіяжу/ помада…)».

— Чи змінився відтоді підхід до створення косметики?

— Так. Колись я створювала тільки, як приходив потік натхнення, тому виробів було досить мало. Нині я формую намір і тоді приходить натхнення. Раніше я виходила суто з інтуїтивних відчуттів потреб людини, для якої готувала той чи інший засіб, а тепер покладаюся на знання і досвід. Але настрій радості й благості, посил на красу лишається.

— Знаю, що в тебе особливе ставлення до інгредієнтів, їх підбору та до часу створення косметики. Тож розкажи трохи про те…

— Я використовую натуральні компоненти — олії, настоянки, екстракти, ефірні олії, активні речовини, а також воду, яку структурую та заряджаю. Час виготовлення косметики для мене також має важливе значення — тут у поміч місячний календар, адже всі ми знаємо, що є сприятливі та не сприятливі дні. Наприклад, підживлювати шкіру, укріплювати волосся та нігті варто на молодик. На повню буде енергетично сильна косметика, якщо ставити намір на красу — підтримання молодості, внутрішнє сяйво. На спадний місяць добре робити очищення, пілінги, антицелюлітні програми.

— Твоя косметика/парфуми допомагає людям почувати себе привабливо. А які емоції, враження, переживання у тебе виникають під час її створення?

— Косметику творю в особливому стані, в якому я є провідником божественної мудрості й краси. Перед початком роботи очищуюсь від негативних думок, емоцій, потім прошу благословіння Вищих Сил і, аби послали тій людині, для якої створюю засіб, красу та молодість, внутрішнє сяйво, а головне — радість. Мені хочеться, щоби в світі було більше радості й тепла, а коли одна жінка створює для іншої щось з відкритим серцем і добрим наміром, по-іншому бути й не може.

— Ти розповідала, що тобі подобається працювати з кислотами. Розкажи про свої улюблені інгредієнти й чим вони особливі.

— Так, наука сьогодні стрімко розвивається, щоразу з‘являються нові компоненти, які допомагають на довше зберегти молодість шкіри. Такими важливими складовими є кислоти. Особливо мені припала до душі гіалуронова кислота, основне призначення якої втримувати вологу, підтримувати пружність і тонус шкіри. Також мені до вподоби бурштинова кислота, властивості якої близькі до розрекламованого коензиму Q10, тобто має омолоджувальну дію, сприяє регенерації клітин шкіри.

— Ти створюєш також парфуми. Чим вони є для тебе?

— Для мене аромат — це не лише запах, який задовольняє естетично-смакові потреби, а магічна формула, що впливає на природні процеси, які відбуваються в людському організмі. Для створення ароматів використовую ефірні олії, ароматичні смоли, абсолюти. Всі вони мають певні властивості — одні заспокійливі, інші — покращують концентрацію, деякі — афродизіаки. Для мене парфум — інструмент взаємодії людини зі світом та соціумом. Це відчувається навіть на побутовому рівні — адже нам не надто приємно перебувати в товаристві тих, котрі неприємно для нас пахнуть, натомість радо спілкуємось з тими, чий запах нам подобається.

– А є улюблені складові в парфумах?

— Якщо чесно, я люблю окремі, не змішані запахи, приміром, лаванди, ванілі, туберози, бергамоту, іноді амбри. Я їх вивчаю, винюхую і відкриваю. Це так захоплює!

— Як ти працюєш над парфумами, коли створюєш їх для конкретної людини?

— Перш за все, налаштовуюсь на людину (перед тим позбуваюся негативу та входжу в стан провідника), а тоді мені якось наче підказують, що потрібно, іноді вибираються аромати, які мені не подобаються, але в кінцевій композиції все пасує і людина задоволена. Нині рідко створюю аромати для когось. Це дуже втомлює та енергозатратно.

— Цікаво було б також дізнатися, якими знаннями потрібно володіти для того, аби створювати косметику та парфуми. Що в тому найскладнішого?

— Потрібно, перш за все, бажання нести в світ красу та радість, потім зібрати базові знання щодо властивостей компонентів та процесів виготовлення. Цікаво, що в древньому Єгипті таємницями виготовлення косметики володіли лише жерці, а нині вся інформація доступна. Треба не боятися експериментувати, пробувати й відкривати нове!

— І наостанок. Як вважаєш, що творить високоякісну ручну косметику?

— Її творять ті, котрі беруть на себе відповідальність за те, аби в цьому світі було більше щасливих і усміхнених людей.

Анна Золотнюк.

Фото надані Альоною Харитоновою.