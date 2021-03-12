Тернопільський школяр, в якого стріляли біля 27 школи, готується до реабілітації

12-річний Максим Капустяник розповів, як отримав вогнепальне поранення поблизу 27 школи в Тернополі. Майже два тижні тому хлопець повернувся з Києва, де проходив курс лікування в одному з медичних закладів, розповів батько Ярослав Капустяник.

За його словами, в Києві хлопця лікували більше місяця. Зараз, каже батько, Максим почувається добре, виходить на прогулянку. З наступного тижня буде проходити реабілітацію. З Максимом Капустяником кореспонденти Суспільного зустрілися біля 27 школи, в якій він навчається. Хлопець розповідає, не був тут майже два місяці:

“Це моя улюблена школа. Мої найулюбленіші предмети – це математика, українська мова, фізкультура. Дуже скучив за класом. Є дуже багато друзів, які мене підтримували, навіть коли лежав у лікарні. Ми ще не зустрічалися через те, що мені заборонили бувати в приміщеннях, бути з кимось на зв’язку. Ми стараємося більше гуляти, щоб я швидше видужав”.

Максим каже, до травми займався футболом, зараз на тренування не ходить:

“Моє найулюбленіше заняття – це займатися футболом, спортом, бігати. Я думаю, що пройде той час так швидко, що я навіть не помічу, і я вже буду грати в футбол. Думаю, що буду грати краще, буду перемагати і займати призові місця”.

Директор 27 школи Тернополя Ярослав Вовк розповів, для Максима розробляють індивідуальний графік занять, аби він міг навчатися вдома:

“Буде розроблений графік і окремі вчителі будуть приходити до нього додому і проводити уроки. Крім уроків будемо підтримувати зв’язок онлайн. Будемо все робити для того, щоб він відновився у навчальному процесі. І, найголовніше, щоб навчання не заважало його здоров’ю”.

Максим Капустяник розповідає, у той день, коли отримав поранення, катався на санках поблизу своєї школи, потім почув постріл:

“Ми почули, як щось вистрелило і всі здивувалися. Потім мені трохи зле стало. І я сказав Насті, щоб бігла до мами, бо знав, що щось сталося і треба когось з дорослих покликати. Мама прибігла і вже викликали швидку”.

Зараз Максим під наглядом медиків обласної дитячої лікарні, розповів його батько Ярослав Капустяник:

“Кажуть, що все йде в доброму напрямку на даний момент, все відновлюється”.

Максим Капустяник каже, видужати йому допомогла підтримка рідних:

“Старався триматися, не розслаблятися. Надіявся на Бога, надіявся на тих людей, які мені допомагали. І я дуже вдячний своїм батькам. Вони зробили для мене все можливе, щоб я міг стати на ноги. Я дуже вдячний Богові за такі гарну сім’ю і за те, що дав мені силу побороти цю страшну біль”.

Попереду в хлопця реабілітація, каже медична директорка Центру реабілітації міської дитячої лікарні Майя Голяк:

“За рекомендацією Національної дитячої спеціалізованої лікарні, де дитина перебувала на лікуванні, провели огляд дитини, обговорено і складено індивідуальний план реабілітації. Туди входять лікувальна фізкультура, дихальна гімнастика і електролікування”.

8-річного Максима Дубовика, другого хлопця, який отримав поранення щоки, виписали з лікарні майже місяць тому, розповів головний лікар обласної дитячої лікарні Григорій Корицький. Після проходження курсу лікування Максим Дубовик продовжує навчання в школі, каже Ярослав Вовк.

Нагадаємо, 21 січня двоє хлопців отримали вогнепальне поранення, коли каталися на санках, про це тоді розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, це сталося поблизу 27 школи Тернополя. Поліцейські з’ясували, що постріл був із сусіднього будинку. Під час обшуку в квартирі підозрюваного правоохоронці знайшли мисливську рушницю. Чоловікові інкримінують хуліганство з застосуванням вогнепальної зброї, за що передбачено ув’язнення від трьох до семи років. Також умисне тяжке тілесне ушкодження – за це передбачено позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Підозрюваний, згідно з рішенням міськрайонного суду, перебуватиме під вартою без права внесення застави до 3 квітня.