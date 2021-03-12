Тернопільський ресторатор у суді переміг постанову Кабміну про локдаун

На одного із рестораторів обласного центру працівниками Тернопільського відділу поліції був складений протокол про адміністративне правопорушення закладом харчування, яким керував ресторатор, карантинних заборон, які були прийнятті Кабінетом міністрів України.

Зокрема, в один із січневих днів, під час так званого «локдауну», правоохоронці виявили і задокументували, що керівник закладу ресторану допустив приймання і обслуговування відвідувачів після 23 -ої години, що, як вбачали служителі правопорядку, є порушенням Постанови Кабміну №1236.

Ця постанова запроваджує обмежувальні протиепідемічні заходи з метою запобігання поширенню на території України COVID-19. Згідно із документом, в період із 23.00 до 7.00 години заборонено проведення розрахункових операцій суб’єктами господарювання з надання послуг у закладах громадського харчування, окрім доставки на замовлення та замовлень на винос.

Справа дійшла до Тернопільського міськрайонного суду і була виграна представниками ресторатора. Вони у своєму захисті опиралися на Конституцію України, а зокрема на ті її статті, які прямо говорять про те, що кожен має право на працю та підприємницьку діяльність.

Тернопільський суддя В. Братасюк, ухвалюючи рішення по цій справі, спирався на рішення Конституційного суду, яке наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод громадянина є можливим тілтки у випадках, визначених Конституцією України. А саме обмеження може встановлюватися виключно законом – актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Тобто, встановлення обмежень підзаконними актами (у даному разі Постановою Кабміну) суперечить одразу кільком статтям Конституції України.

Саме тому справу щодо тернопільського ресторатора було закрито за відсутності в його діях адміністративного правопорушення.

Рішення суду 1 березня набрало законної сили, тож тепер прецедентом можуть захищати себе й інші підприємці.

Зауважимо, що згідно ч. 1 ст. 443 КУпАП, якщо би ресторатор програв справу, він змушений був би заплатити штраф від двох (34 000 грн.) до десяти тисяч (170 000 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, пише Номер Один.