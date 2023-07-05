“Великого бажайте”: мурал для випускників намалювали у центрі Тернополя

У Тернополі намалювали мурал “Великого бажайте” на честь випускників 2024 року Української гімназії імені Івана Франка. На стінописі зображені Лесь Курбас, Йосиф Сліпий, Іван Франко, Мар’ян Крушельницький, Катерина Зарицька та майбутні випускники. Про це розповів один з авторів малюнка – художник Олександр Лангер.

За його словами, мурал – на стіні будинку біля спортивного майданчика гімназії.

Новий мурал у Тернополі. Суспільне Тернопіль

Ідею створити цей малюнок на стіні запропонувала майбутня випускниця гімназії та її мати Оксана Гуменна.

“Основне нам вдалося втілити. На муралі – відомі і менш відомі випускники гімназії. Хтось прочитає прізвища та захоче собі про них знайти інформацію, знати хто вчився в цій гімназії”, – каже Оксана Гуменна.

Оксана Гуменна. Суспільне Тернопіль

Скільки коштував мурал, Оксана Гуменна не коментує. Та за її словами, гімназія відремонтувала фасад будинку, а батьки за власні гроші оплатили роботу художників та матеріали.

“Попередньо тут була просто стара стіна, з боків вона збереглася. Потім випускниця намалювала експромтом “Маленького принца”. Він вже від дощів знищився, а тоді ми вирішили створити мурал”.

Новий мурал у Тернополі. Суспільне Тернопіль

Стінопис упродовж двох тижнів малювали тернопільські художники Олександр Лангер та В’ячеслав Варійчук.

“Вся робота виконана пензликом. Переважно мурали та подібні об’єми виконуються графіті, чи чимось схожим. Ця робота, як картина, кожен мазок прокладений абсолютно рукою і бачимо в цьому велику цінність для школи та нас, як художників”, – каже Олександр Лангер.

Олександр Лангер. Суспільне Тернопіль

За словами художника, на мурал висотою 10 метрів, використали приблизно 80 кілограмів фарби.

“Акрилова фарба на гумовій основі дозволяє створити ефект захисної плівки. Це потрібно, бо це є фасад, впливають погодні умови, також чимало залежить від експлуатації майданчика. Відповідно граються м’ячами, тому можуть мурал понищити, але фарба дозволяє зберегти малюнок максимально. Перевага цієї фарби в тому, що вона дозволяє вигорати кольору фасаду, який завжди знаходиться під сонячним освітленням. Колір залишається насиченим упродовж 10 років”.

Суспільне