12:43 | 15.06.2023
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Відомий на весь світ танкіст Олександр Саричев з міста Збараж просить допомогти зібрати гроші на квадрокоптер

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Відомий на весь світ танкст з міста Збараж, що на Тернопільщині Олександр Саричев просить усіх небайдужих долучитися до збору коштів на квадрокоптер для його підрозділу. 

“Друзі. Ви майже закрили збір на Квадрокоптер DJI Matrice 30T! Ми з вами за два дні зібрали 300 000! Темп хороший. Щиро дякую Вам усім хто долучився донатом! Дякую небайдужому бізнесу, який приєднався до збору! Але є велике прохання мобілізуватись, бо залишилось ще трохи більше 100 000 і Ми на вас дуже розраховуємо! Ще раз дякую всім, хто донатив та поширював збір! Панове, давайте всі разом піднатиснемо!”, – відзначив військовий. 

Рахунки:

Приват: 5168745022515636

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/5RgAzEypaH

Монобанка: 5375411206835410

PayPal: OSarychev93@gmail.com

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