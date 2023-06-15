У Чорткові відновлюють історичну спадщину

Нещодавно реставратори із Івано-Франківська взялись за відновлення чотирьох старовинних дверей: бокових дверей будівлі суду у Чорткові (вул. Ст. Бандери), головних дверей управління поліції охорони (вул. Горбачевського) та двох дверей будівлі Чортківського центру первинної медико-санітарної допомоги (вул. Пігути). Але на цьому відновлення історичної спадщини Чорткова на завершується, а лише розпочинається!.. Про це повідомляють в міській раді.

Спеціалісти відділу архітектури та містобудівного кадастру міської ради разом із реставраторами громадської ініціативи зі збереження архітектурної спадщини «ФранківськЯкийТребаБерегти» протягом робочої зустрічі оглянули та здійснили заміри для розрахунку вартості реставраційних робіт наступні об’єкти:

✅двері по вул. Степана Бандери, 38;

✅двері по вул. Тараса Шевченка, 3;

✅огорожу з брамою біля будинку по вул. Степана Бандери, 25.

Нагадаємо, четверо старовинних дверей після реставрації повернуться до Чорткова вже через 2-3 місяці.