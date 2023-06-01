История появления кальяна: краткие сведения

История появления кальяна в мире, обладает интересной и в то же время непростой историей, домыслами и загадками. В этой статье, мы собрали интересные исторические факты, с которыми предлагаем вам ознакомиться.

История появления кальяна довольно интересна и по-своему уникальна. Существуют множество разных версий, запутанных историй и домыслов. Ведь многие исторические данные говорят нам, что в разное время и в разных странах, археологами были найдены различные устройства предназначенные для курения.

Самое интересное здесь еще и то, что конструкции найденных устройств были чем-то похожи на конструкцию кальяна нашего времени: такие устройства имели емкость для воды, чтобы очищать и охлаждать дым.

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Многие данные свидетельствуют, что кальян появился именно в восточных странах. Да, отчасти это так. Но на самом деле, нельзя появление кальяна отнести именно к одной стране. Можно сказать, что в появлении этого устройства приняли участие множество стран, среди которых такие как Индия, Пакистан, Афганистан.

В тех или иных странах, кальян имеет свое название — в Украине, его принято называть «кальян», в восточных странах, он может называться как «шиша», «наргиле», «лула».

В европейских странах, он имеет название “Hookah” («хука», в переводе с английского — «кипящий»). Такое название европейцы определили неспроста.

Исторически сложилось так, что в 18-19 веках, Индия была под управлением британских колонизаторов. В Индии, кальян называли «хука».

После того как европейцы нашли «хука» в Индии, со временем, смогли привезти его на свои земли в виде сувенира. От сюда и происходит название «хука» “Hookah” у европейцев того периода времени. С тех пор, во многих англоязычных странах, кальян принято называть именно как «хука» “Hookah”.

Хочется отметить, что многие страны являются претендентами на первенство в находке и открытии устройства кальяна. Но очень сложно, и практически невозможно найти первичное появление кальяна в мире. Для этого, к сожалению, существует слишком мало данных.

Главное что стоит отметить, что в разных странах существуют разные виды техник курения кальяна. Также, это касается и того, что сама по себе конструкция кальяна в разных странах может отличаться, ведь на это влияют различные культурные особенности той или иной страны.