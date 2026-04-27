Два з половиною роки між небом і землею. Ангелом додому повертається Роман Пухта з Тернопільщини

ДВА З ПОЛОВИНОЮ РОКИ ВВАЖАВСЯ БЕЗВІСТИ ЗНИКЛИМ: НА ВІЙНІ ЗАГИНУВ ЖИТЕЛЬ СЕЛА БУДАНІВ РОМАН ПУХТА

Повідомляють в Білобожницькій громаді.

Два з половиною роки між небом і землею. Болючі роки молитви, яка не вщухала ні на мить, і надії, що всупереч усім обставинам шепотіла, що його серце десь далеко ще б’ється і чекає повернення до рідного дому.

Від 28 листопада 2023 року житель села Буданів, кулеметниу десантно-штурмового відділення 1 батальйону орської піхоти військової частини А2802, матрос ПУХТА Романі Богданович (22.07.1986 р.н.), вважався безвісти зниклим в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. На превеликий жаль за результатами ДНК-експертизи стало відомо, що саме ця дата виявилась днем загибелі Героя.

Висловлюємо найщиріші співчуття матері, братові, дружині, сину, доньці, всім родичам і близьким Героя. Розділяємо спільно цей нестерпний біль втрати.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ!