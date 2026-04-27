У Чорткові заборонили шумний транспорт під час повітряної тривоги

У Чорткові нагадали про обмеження на використання гучної техніки та транспорту під час повітряної тривоги і в період комендантської години.

Як повідомили у Чортківській міській раді з посиланням на звернення поліції, на території області заборонено експлуатацію автомобілів і мототехніки без шумопоглиначів (глушників).

Також під заборону підпадає використання побутової техніки, що створює значний шум — зокрема бензопил, газонокосарок та інших пристроїв — під час сигналу «Повітряна тривога» та в комендантську годину.

У міській раді наголошують, що гучні звуки можуть дезорієнтувати людей і заважати роботі служб цивільного захисту.

Порушників обіцяють притягувати до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

