Погрози, побиття і фейкові борги: у Тернополі викрили 18-річного організатора схеми

У Тернополі правоохоронці викрили та припинили діяльність організованої групи, яка під приводом вигаданих боргів вимагала гроші у місцевих жителів.

За даними слідства, зловмисники діяли, прикриваючись так званими «злочинними поняттями». Вони вигадували неіснуючі боргові зобов’язання та, посилаючись на «кримінальний авторитет», чинили психологічний і фізичний тиск на потерпілих.

До складу групи входило кілька осіб віком від 18 до 44 років. Організатором виявився 18-річний тернополянин, який координував дії учасників, особисто займався вимаганням коштів і погрожував жертвам та їхнім родичам фізичною розправою. Один із фігурантів виконував роль пособника — залучав до протиправної діяльності молодиків спортивної тілобудови.

Жертвою зловмисників став місцевий житель. На вулиці Збаразькій його побили, відібрали 4300 гривень та висунули вимогу сплатити ще 100 тисяч гривень вигаданого боргу.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці задокументували передачу частини коштів — 10 тисяч гривень. Після цього, за силової підтримки спецпідрозділу, провели обшуки за місцями проживання фігурантів, де вилучили гроші, банківські картки та мобільні телефони.

Лідера угруповання затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання). Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці вирішують питання щодо оголошення підозри іншим учасникам групи.